Назван сценарий заморозки войны, на который согласится Путин

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Ткачик Олеся
План новоизбранного президента США Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине сейчас находится в стадии разработки. Об этом в эфире "Новинарные" сообщил военный аналитик, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.
Владимир Путин
По словам эксперта, хотя некоторые аспекты уже определены, детали могут быть скорректированы в ближайшее время. Однако, как отметил Дикий, ключевые элементы будущего плана уже понятны. Как подчеркнул Дикий, среди приоритетов не будет восстановления территориальной целостности Украины. Кроме того, добавил эксперт, также не будет рассматриваться и вступление в НАТО.
Военный аналитик отметил, что команда Трампа обсуждает вариант "корейского сценария", при котором конфликт замораживается без окончательного разрешения. Впрочем, Дикий убежден, что для Украины этот подход не будет эффективным. По его словам, если Россия на это согласится, то скорее по "вьетнамскому сценарию".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, какую роль в Европе отводится в мирном плане Трампа.
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