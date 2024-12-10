Назван сценарий заморозки войны, на который согласится Путин

План новоизбранного президента США Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине сейчас находится в стадии разработки. Об этом в эфире "Новинарные" сообщил военный аналитик, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Владимир Путин

По словам эксперта, хотя некоторые аспекты уже определены, детали могут быть скорректированы в ближайшее время. Однако, как отметил Дикий, ключевые элементы будущего плана уже понятны. Как подчеркнул Дикий, среди приоритетов не будет восстановления территориальной целостности Украины. Кроме того, добавил эксперт, также не будет рассматриваться и вступление в НАТО.

"Этих двух моментов там точно не будет – это даже не обсуждается. В любом случае речь пойдет о заморозке войны и о каких-то очень абстрактных гарантиях безопасности, которые предполагаются не вступлением в НАТО", — убежден Дикий.

Военный аналитик отметил, что команда Трампа обсуждает вариант "корейского сценария", при котором конфликт замораживается без окончательного разрешения. Впрочем, Дикий убежден, что для Украины этот подход не будет эффективным. По его словам, если Россия на это согласится, то скорее по "вьетнамскому сценарию".

"Когда тоже подписали мирное соглашение, прекратили огонь, дали американским войскам выйти из Южного Вьетнама. А после этого за 55 дней оккупировали Южный Вьетнам. Этот сценарий – он же "чеченский". Когда было подписано для России унизительное соглашение, фактически признали поражение. Проработали работу над ошибками, пришли вторично и окончательно. Это тот вариант, который ждет нас, если Трамп все же сумеет навязать свою заморозку", — объяснил Дикий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, какую роль в Европе отводится в мирном плане Трампа.



