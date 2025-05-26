Назван пятый сценарий окончания войны в Украине

Аналитики JPMorgan представили отчет с четырьмя возможными вариантами окончания войны в Украине. Однако украинский дипломат Владимир Пузырко считает, что ни один из предложенных сценарий завершения войны не подходит и предлагает свой вариант, предусматривающий "нейтральную" Украину.

Варианты окончания войны России против Украины. Фото из открытых источников

Владимир Пузырко в эфире телеканала "Эспрессо" прокомментировал отчет JPMorgan о вариантах окончания войны в Украине. По его словам, Украине не подходит грузинский сценарий из-за разных менталитетов и культур России и Грузии. Дипломат также отвергает постоянную войну вокруг, как в израильском варианте, разделение на две части по корейскому примеру и белорусский сценарий, который не актуален для Украины. Пузырко предлагает свой вариант нейтральной Украины с отказом от членства в НАТО.

"У нас будет свой вариант. Наша дипломатия может сделать свой вариант. Все мы хотим в НАТО, 90% хотим в НАТО, я тоже хочу в НАТО, но сейчас положить на стол переговоров возможность Украины стать нейтральной, полномасштабной страной", – сказал бывший консул Украины в Стамбуле.

Дипломат считает, что примером для Украины могут служить другие европейские страны, а также максимальная милитаризация. Также в сценарии окончания войны Россия должна пойти на уступки и вывести свои войска со всех территорий, кроме Крыма. Вопрос полуострова должен быть рассмотрен Судом ООН в Гааге.

"Я же предлагаю пятый вариант, чтобы была нейтральная Украина, как Швейцария, Австрия, полностью вооружена, чтобы каждый имел дома оружие, как это было до 1917 года, 100 лет назад имели все украинцы оружие… Наш вариант — должна быть нейтральная Украина, полностью вооруженная. Россия за то, что мы идем на это, должна вывести войска полностью кроме Крыма", — предлагает Пузырко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о политическом обозревателе Виталии Портникове, который назвал два сценария войны после разговора Трампа с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что экс-президент РФ Медведев назвал лучший вариант окончания войны для России.