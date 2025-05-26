Назван пятый сценарий окончания войны в Украине

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Slava Kot
Аналитики JPMorgan представили отчет с четырьмя возможными вариантами окончания войны в Украине. Однако украинский дипломат Владимир Пузырко считает, что ни один из предложенных сценарий завершения войны не подходит и предлагает свой вариант, предусматривающий "нейтральную" Украину.
Варианты окончания войны России против Украины. Фото из открытых источников
Владимир Пузырко в эфире телеканала "Эспрессо" прокомментировал отчет JPMorgan о вариантах окончания войны в Украине. По его словам, Украине не подходит грузинский сценарий из-за разных менталитетов и культур России и Грузии. Дипломат также отвергает постоянную войну вокруг, как в израильском варианте, разделение на две части по корейскому примеру и белорусский сценарий, который не актуален для Украины. Пузырко предлагает свой вариант нейтральной Украины с отказом от членства в НАТО.
Дипломат считает, что примером для Украины могут служить другие европейские страны, а также максимальная милитаризация. Также в сценарии окончания войны Россия должна пойти на уступки и вывести свои войска со всех территорий, кроме Крыма. Вопрос полуострова должен быть рассмотрен Судом ООН в Гааге.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о политическом обозревателе Виталии Портникове, который назвал два сценария войны после разговора Трампа с Путиным.
Также "Комментарии" писали, что экс-президент РФ Медведев назвал лучший вариант окончания войны для России.
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