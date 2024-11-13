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Назван план прекращения огня в Украине, который рассматривает Трамп

Для Трампа выгода стоит на первом месте и именно с этой точки зрения он будет прекращать войну в Украине

сегодня, 09:31 comments1904
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Ткачик Олеся

Новоизбранный президент США Дональд Трамп имеет амбиции стать основным "голубем мира" в мире. В то же время, он готов принимать решения, которые могут оказаться выгодными для Украины, отметил в эфире 24 канала руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его мнению, от Трампа можно ожидать непредсказуемых шагов, однако первым его приоритетом, вероятно, станет стремление к прекращению конфликтов, затрагивающих интересы Соединенных Штатов. Удастся ли это вопрос открытый.

Назван план прекращения огня в Украине, который рассматривает Трамп

Дональд Трамп

Клочок подчеркнул, что Трамп, имея политический опыт как бывший президент США, остается бизнесменом, для которого выгода стоит на первом месте. Поэтому его первоочередным шагом, скорее всего, будет установление мира, но это может принести неожиданные последствия.

В частности, Трамп, вероятно, будет стремиться договориться с Россией о прекращении огня.

"Сначала Трамп попробует мирный способ. Если Россия, КНДР или Иран не согласятся, то он сможет реализовать свои амбициозные планы силовым способом. Не стоит отвергать и попытки европейских чиновников тесно работать с Трампом. Там понимают угрозу, которую несет Россия. Для них вопросом жизни и смерти выживание Украины", — отметил эксперт.

Не исключено, что в перспективе Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира, завершив ряд международных конфликтов. Кстати, ранее он критически высказывался по поводу присуждения этой награды Бараку Обаме.

Эксперт предположил, что Трамп, вероятнее всего, попытается действовать дипломатически. Однако если Россия, КНДР или Иран не согласятся на его условия, не следует отвергать силовые методы для реализации его амбициозных планов. В Европе, где понимают угрозу со стороны России, также могут стремиться к сотрудничеству с Трампом для сохранения Украины, которая является ключевой для их безопасности, отметил Клочок.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ считают, что Трамп может остановить войну в Украине еще до инаугурации.



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Источник: https://24tv.ua/mirniy-plant-trampa-yakoyu-ye-pozitsiya-trampa-shhodo-viyni-ukrayini_n2684408
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