Как считает политолог Алексей Копытько, Дональд Трамп, император Китая Си Цзиньпин и махараджа Нарендра Моди сейчас будут как-то упорядочивать планетарный балаган. У каждого из них, говорит эксперт, есть время и полномочия для чего-то большого. В этой связи были бы полезны максимально быстрые досрочные выборы в Германии, чтобы и Европа имела свой устойчивый голос для баланса.

Переговоры Украины и РФ

Как отметил политолог, переброска северокорейских войск в Европу на фоне евроатлантического скепсиса – до ужаса наглядный символ положения, в котором оказались любители "не провоцировать россиян" и "не эскалировать". Для стилистического совершенства осталось разместить корейцев в Калининграде и организовать небольшую атаку мигрантами.

По мнению Копытько, оптимальный для Украины вариант состоит в том, что Европа приходит в сознание и начинает адекватно финансировать оборону, в том числе – справедливо платить Украине за "взнос кровью" в истощение и сдерживание РФ. При этом, ей должны помочь Япония и Южная Корея.

Относительно Трампа, то как считает эксперт, его решение по Украине может быть болезненным для нас, но и еще более неприятными для РФ.

Речь может идти о заморозке войны по линии фронта, без формального отказа от территорий. Все это, по мнению Копытько, будет происходить при наличии значительной поддержки деньгами и оружием. Также этот сценарий должен происходить с возвратом всех пленных/заложников и послаблениями для РФ только после больших уступок. Именно это, добавляет эксперт близкий к желаемому временный вариант.

"Постоянный вариант все понимают – трансформация РФ в реальную федерацию, более справедливое распределение ресурсов от углеводородов между регионами (чтобы снизить риски превращения в оружие), международный контроль над российским ЯО, трибунал, компенсации Украине. Но он возможен только после поражения РФ. А это – небыстро", — говорит Копытько.

По его словам, чтобы получить временный вариант – надо не развалиться, и сфокусироваться на обороне, а не на выборах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему Путин не в восторге от победы Трампа на президентских выборах в США.



