Назван наиболее решающий период для Украины: чего стоит ожидать

Ближайшие полгода, судя по всему, будут решающими — как по поводу очередного этапа войны, так и по движению к миру, считает политолог Олеся Яхно.

Война в Украине

По ее словам, прежде всего речь идет о политических решениях.

"Запад, усиливая количество и качество военной помощи, все же еще колеблется, как мне кажется, в выборе необходимости формулировки новой стратегии — до или после президентских выборов в США", — говорит эксперт.

С одной стороны, говорит политолог, первый вариант подразумевает более активную роль Европы и единство по этому поводу может показать или не показать июльский саммит НАТО. А с другой, и это уже второй вариант, когда Европа будет ждать поствыборного периода в США, а это только в январе следующего года — тоже понятно, что любое промедление порождает новые разники. Почти все уже в ЕС и НАТО признают, что Россия де-факто ведет действия войны — горячую, конвенциональную в Украине и гибридную на Западе.

Кроме того, подчеркивает Яхно, повышенная активность России в азиатско-тихоокеанском регионе (Китай, Вьетнам, Северная Корея, хотя у первых двух есть свои интересы, и они не всегда и не во всем совпадают с российскими), а также действия по уменьшению роли Саммита мира, направленные на демонстрацию Запада возможности выстраивания альтернативных альянсов и дальше – все того же шантажа рисками.

"Хочется надеяться, что на Западе есть осознание важности взаимосвязи тайминга и политических решений", — подчеркнула эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что генерал украинской армии, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает , что ВСУ могут перейти к контрнаступлению в конце лета – в начале осени.



