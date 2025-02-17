Кремлевский диктатор Владимир Путин формирует группу так называемых "тяжеловесов" с многолетним опытом переговоров. По данным западных источников, в нее вошли помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Также в списке возможных участников переговоров фигурирует еще один помощник Путина Владимир Мединский.

Переговоры Украины и РФ

Однако главным переговорщиком, на которого Кремль будет делать ставку, является Кирилл Дмитриев, отметил в эфире Freedom российский оппозиционный журналист Ренат Давлетгильдеев. По его словам, сразу можно отбрасывать двух тяжеловесов, как Нарышкин и Ушаков, вошедших в переговорную группу, поскольку считают себя частью российской элиты, хочет это не так.

При этом журналист убежден, что самую большую угрозу в этой переговорной группе представляет именно Дмитриев, родившийся в Киеве, в подростковом возрасте вместе с семьей переехал в США, где и вырос. Он получил престижное образование в одном из ведущих американских университетов, а его сокурсниками стали нынешние сенаторы и конгрессмены. К 25 годам он уже входил в сотню лучших молодых менеджеров-экономистов США, занимал руководящие должности в крупных корпорациях. В какой-то момент, говорит российский журналист, его перекупил Дмитрий Медведев, тогдашний президент России, после чего возглавил Фонд прямых инвестиций. Сейчас эта структура управляет миллиардными активами, помогающими российской экономике выдерживать санкционное давление.

По его словам, именно из-за связей в США Дмитриева привлекли в переговорную группу.

Судя по всему, именно на него будет делать ставку Путин. Потому что он может говорить на одном языке и в прямом, и в переносном смысле с западными партнерами. Вместе с тем еще важно понимать, что жена Дмитриева — лучшая подруга Екатерины Тихоновой, которая известна как младшая дочь Путина. Поэтому, вероятно, именно из-за этой линии с самого начала были налажены контакты, которые сегодня развиваются в переговорах между Москвой и Вашингтоном", — подытожил Ренат Давлетгильдеев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , кто должен вместе с Украиной находиться за столом переговоров, чтобы США и РФ не принудили ее к катастрофическим уступкам.



