Назван метод, как можно забрать у РФ оккупированные территории, внесенные в ее Конституцию

План президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине вызывает серьезные оговорки и выглядит как авантюра, говорит политолог Александр Леонов.

Россия

По его словам, предложенный сценарий предположительно предусматривает отказ Москвы от претензий на те части украинских областей, которые пока не находятся под ее контролем, хотя и формально внесены в конституцию РФ. Это, говорит эксперт, выглядит скорее символическим жестом, а не реальным компромиссом.

Особого внимания, по словам Леонова, заслуживает вопрос контроля над Запорожской АЭС. Несмотря на возможность передачи станции во внешний надзор или международное управление Россия вряд ли согласится на такой шаг.

"Потому что этот прецедент создает опасность для России. Они же говорят: "нам Конституция не позволяет отказываться от этих территорий". Если этот прецедент будет создан, то, во-первых, это покажет, что все можно сделать. Второй момент — это создает прецедент для будущих администраций в Соединенных Штатах относительно того, каким образом возвращаете Украине. их нам на время, третьей стороне, а потом уже они возвращаются в состав Украины". Поэтому, я думаю, Россия вряд ли пойдет на этот шаг", — считает эксперт.

Леонов также рассказал о позиции администрации Трампа по поводу возможных территориальных уступок со стороны Украины. По его словам, от команды президента не звучат заявления в духе "мира через силу", хотя именно с таких тезисов начиналась его предвыборная риторика.

На фоне новых геополитических вызовов, Украина все больше интегрируется в систему безопасности Европейского Союза. Леонов подчеркнул, что Европа сейчас активно наращивает военную мощь, создавая собственную оборонную структуру, и Украина должна занять в ней стратегическое место.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Путин и Трамп могут официально изменить границы Украины.



