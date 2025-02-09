Назван маркер, который точно укажет на то, что Украина согласилась на мирный план Трампа

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Ткачик Олеся
Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post впервые подтвердил, что уже переговорил с кремлевским диктатором Владимиром Путиным по телефону и, возможно, даже не один раз, и обсудил завершение российско-украинской войны. Помимо этого, американский президент заявил, что у него есть конкретный план по её завершению.
Зеленский и Трамп
Перед этим Трамп заявил, что возможно встретится уже в ближайшее время и с президентом Владимиром Зеленским.
Также, он обращает внимание на то, что Трамп озвучил планы заключить сделку с Киевом на 500 млн долларов по добыче американскими компаниями редкоземельных металлов и газа в Украине в обмен на гарантии безопасности.
Как говорит Яли, на первый взгляд все выглядит весьма оптимистично, но дьявол, как обычно, кроется в деталях.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Дональд Трамп заявил, что уже переговорил по телефону с кремлевским диктатором Владимиром Путины. Также он заявил, что имеет план завершения войны в Украине, поскольку на ней гибнет очень много молодых людей.
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