Назван маркер, который точно укажет на то, что Украина согласилась на мирный план Трампа

Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post впервые подтвердил, что уже переговорил с кремлевским диктатором Владимиром Путиным по телефону и, возможно, даже не один раз, и обсудил завершение российско-украинской войны. Помимо этого, американский президент заявил, что у него есть конкретный план по её завершению.

Зеленский и Трамп

Перед этим Трамп заявил, что возможно встретится уже в ближайшее время и с президентом Владимиром Зеленским.

"Но судя по всему, сперва этот план будет озвучен для Украины полностью вице-президентом США Венсом на встрече с Зеленским на Мюнхенской конференции. Ну а детали его реализации будут обсуждаться уже во время визита Келлога в Киев 20 января", — считает политолог Максим Яли.

Также, он обращает внимание на то, что Трамп озвучил планы заключить сделку с Киевом на 500 млн долларов по добыче американскими компаниями редкоземельных металлов и газа в Украине в обмен на гарантии безопасности.

Как говорит Яли, на первый взгляд все выглядит весьма оптимистично, но дьявол, как обычно, кроется в деталях.

"Если условия плана Трампа окажутся неприемлемыми для Украины (вполне допускаю) на данном этапе, то и встреча Трампа с Зеленским не состоится в ближайшее время. Именно поэтому Трамп и отметил, что она "возможно" состоится. Так что её анонс будет главным маркером того, насколько стороны близки к выработке общей позиции на завершение войны и на каких условиях", — подчеркнул Яли.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Дональд Трамп заявил, что уже переговорил по телефону с кремлевским диктатором Владимиром Путины. Также он заявил, что имеет план завершения войны в Украине, поскольку на ней гибнет очень много молодых людей.



