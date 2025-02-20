Назван критический период для Украины в войне: РФ готовится устроить ад на земле

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Ткачик Олеся
После переговоров в Эри-Рияде обозначилась связка Стив Виткофф и Кирилл Дмитриев, которые будут вести предметный разговор о деньгах, считает политолог Алексей Копытько. Остальные пары переговорщиков Марко Рубио и Майкл Уолтц против Сергея Лаврова и Юрия Ушакова будут вести "геополитические танцы".
Украина
Эксперт не исключает, что РФ может подвинуться по ресурсным вопросам, но не подвинется по политическим хотелкам и безопасности, и в этом кто-то должен быть виноват.
В связи с этим, эксперт прогнозирует обострение ситуации в ближайшее время.
При этом он советует не особо обращать внимание на заявления Трампа, а делать свое.
Также Копытько считает, что сейчас ситуация очень похожа на февраль-март 2022 года, но тогда Украина была в одиночестве, и сейчас к этому она тоже близка.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп продолжает критиковать Зеленского, называя его диктатором и нелегитимным президентом. В связи с этим Зеленскому даже предложили уйти в отставку, как того хочет Трамп, чтобы он не бросил Украину.
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