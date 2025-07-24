В Стамбуле состоялся очередной, третий по счету раунд переговоров между делегациями Украины и России. Несмотря на высокое внимание к этой мере, прорывные решения или компромиссы достигнуты не были. Встречи на уровне лидеров государств пока откладываются на неопределенный срок. Как рассказал политолог Олег Лесной, президент аналитического центра "Политика", на этот раз российская сторона вела себя несколько спокойнее, чем раньше. Чувствовалось меньше менторского тона и эмоций со стороны Москвы. Тем не менее, атмосфера оставалась напряженной: делегации провели в пути больше времени, чем за переговорным столом.

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"Это очень показательный момент. Обе стороны слишком разные, поэтому даже минимальное понимание кажется маловероятным", — отметил Лесной.

В то же время, ни Киев, ни Москва не могут позволить себе бойкотировать переговоры, ведь это автоматически выглядело бы как саботаж мирного процесса. Сам факт участия в переговорах — пока единственная общая точка между сторонами.

Из конкретных результатов переговоров следует отметить гуманитарные инициативы. Российская делегация выразила готовность к кратковременным перемириям — исключительно для эвакуации раненых и погибших. Украинская сторона рассматривает такую инициативу, но подчеркивает: это не имеет ничего общего с реальным прекращением огня.

Украина настаивает на комплексном перемирии, в то время как Кремль пытается навязать временные "паузы" и использует риторику, похожую на подходы со времен Минских договоренностей. В ответ украинская делегация сознательно не дала никакого повода для манипуляций, чтобы российская сторона не смогла публично заявить о "достижении договоренностей".

По мнению эксперта, единственное, что может дать старт реальным переговорам, — это полноценное прекращение огня. Именно такой позиции придерживается и Вашингтон.

Лесной выразил надежду, что Дональд Трамп как возможный будущий игрок на дипломатическом поле понимает истинные намерения Кремля. Путин ведь демонстрирует полную неготовность к конструктивному диалогу, продолжая игру на затягивание времени.

Портал "Комментарии" писал , что Российская Федерация открывает новую фронтовую линию гибридной войны — на этот раз на орбите. По информации Forbes, Кремль рассматривает возможность осуществления ядерного взрыва в космосе, который способен парализовать работу тысяч спутников, в том числе принадлежащих США, европейским государствам и частной компании SpaceX.