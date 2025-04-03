Назван город, из которого ВСУ должны немедленно выйти, потому что будет беда

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Ткачик Олеся
Российские оккупанты фактически захватили Разлив и контролируют около 90% села, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников. По его словам, украинского гарнизона в этом населенном пункте практически нет. Там остались те, кто еще ведет арьергардные бои.
Война в Украине
По его информации, следующим рубежом обороны станет Алексеевка-Богатырь. Эти села, говорит Мирошников, находятся по обеим берегам реки Волча, и по крайней мере в Алексеевке можно обороняться довольно долго.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин хочет одержать весомую победу, которой он мог бы похвастаться 9 мая. Правда, говорят эксперты, что российские военные не могут так быстро захватить Донецкую область, об "освобождении" которой мог бы на параде объявить Путин. Именно поэтому было выбрано другое направление, где русские войска могут развернуть успешное наступление. Речь идет о Лиманском направлении, говорят военные. По их прогнозам, чтобы развить там успех, у Путина есть скрытые резервы, которые он направит в бой. Военные прогнозируют, что именно на Лиманском направлении будут проходить наиболее ожесточенные бои.
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