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Назван город, из которого ВСУ должны немедленно выйти, потому что будет беда

Украинские военные могут попасть в котел, если немедленно не будет принято решение об их выходе

сегодня, 13:58
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Ткачик Олеся

Российские оккупанты фактически захватили Разлив и контролируют около 90% села, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников. По его словам, украинского гарнизона в этом населенном пункте практически нет. Там остались те, кто еще ведет арьергардные бои.

Назван город, из которого ВСУ должны немедленно выйти, потому что будет беда

Война в Украине

"Теперь нужно не просто выходить из Константинополя, а срочно это делать, потому что будет полная беда. Там с одной стороны по дороге – враг, с другой – река. Места для выхода очень мало", – подчеркнул Мирошников.

По его информации, следующим рубежом обороны станет Алексеевка-Богатырь. Эти села, говорит Мирошников, находятся по обеим берегам реки Волча, и по крайней мере в Алексеевке можно обороняться довольно долго.

"Далее также есть неплохие места для длительной обороны, поэтому продвижение врага не будет быстрым. Если, конечно, они очередную дивизию туда не перебросят, чтобы атаковать Новопавловку. Но сейчас это не больше, чем их влажные мечты", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин хочет одержать весомую победу, которой он мог бы похвастаться 9 мая. Правда, говорят эксперты, что российские военные не могут так быстро захватить Донецкую область, об "освобождении" которой мог бы на параде объявить Путин. Именно поэтому было выбрано другое направление, где русские войска могут развернуть успешное наступление. Речь идет о Лиманском направлении, говорят военные. По их прогнозам, чтобы развить там успех, у Путина есть скрытые резервы, которые он направит в бой. Военные прогнозируют, что именно на Лиманском направлении будут проходить наиболее ожесточенные бои.




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Источник: https://t.me/myro_shnykov/7409
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