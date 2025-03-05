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Назван город, где армия Россия понесла наибольшие потери за всю войну

Сырский: В битве за Бахмут армия РФ понесла наибольшие потери, соотношение было 1:7

сегодня, 07:34
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Недилько Ксения








Российская армия понесла наибольшие потери для того, чтобы захватить Бахмут Донецкой области, в частности ЧВК "Вагнера" потеряла 20 тысяч наемников погибшими.

Назван город, где армия Россия понесла наибольшие потери за всю войну

Украинские военные в центре Бахмута

Как сообщает портал "Комментарии", об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

По его словам, за потерями солдат битва за Бахмут стала одной из самых больших для российских оккупантов.

Сырский отметил, что именно в Бахмуте эта структура потерпела сокрушительное поражение и как организация, и как боевая сила РФ.

"Мы постоянно ведем учет потерь. Пригожин отмечал, что "вагнеровцы" в битве за Бахмут потеряли только убитыми 20 тысяч своих бойцов. Мы считали — потери врага убиты были около 23 тысяч", — рассказал он.

Учитывая, что общая численность "вагнеровцев", по их же заявлениям, составляла около 50 тысяч, а соотношение раненых к убитым в них было примерно 50 на 50, можно говорить о почти полной потере боевой составляющей этой ЧВК в Бахмуте, отметил он.

Сырский добавил, что именно в Бахмуте враг понес наибольшие потери, а украинские войска – наименьшие.

"Малейшие потери наши и самые большие потери врага как раз были в Бахмуте. В то время министр обороны Резников приводил цифры, что это 1 к 7 и даже больше, такое соотношение было, таких потерь у врага больше нигде не было", — резюмировал главком.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Бахмуте исчез танк-памятник, выдержавший даже тяжелые городские бои.

Памятник оставался на своем месте во время упорных боев за Бахмут. После оккупации восточной части города захватчики опубликовали видео о том, как снимают с Т-34 украинский флаг и заменяют его черным флагом ЧВК “Вагнер”.



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