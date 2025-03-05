Назван город, где армия Россия понесла наибольшие потери за всю войну

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Недилько Ксения
Российская армия понесла наибольшие потери для того, чтобы захватить Бахмут Донецкой области, в частности ЧВК "Вагнера" потеряла 20 тысяч наемников погибшими.
Украинские военные в центре Бахмута
Как сообщает портал "Комментарии", об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".
По его словам, за потерями солдат битва за Бахмут стала одной из самых больших для российских оккупантов.
Сырский отметил, что именно в Бахмуте эта структура потерпела сокрушительное поражение и как организация, и как боевая сила РФ.
Учитывая, что общая численность "вагнеровцев", по их же заявлениям, составляла около 50 тысяч, а соотношение раненых к убитым в них было примерно 50 на 50, можно говорить о почти полной потере боевой составляющей этой ЧВК в Бахмуте, отметил он.
Сырский добавил, что именно в Бахмуте враг понес наибольшие потери, а украинские войска – наименьшие.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Бахмуте исчез танк-памятник, выдержавший даже тяжелые городские бои.
Памятник оставался на своем месте во время упорных боев за Бахмут. После оккупации восточной части города захватчики опубликовали видео о том, как снимают с Т-34 украинский флаг и заменяют его черным флагом ЧВК “Вагнер”.
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