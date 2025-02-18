Назван главный риск для Украины после того, как войну «поставят на стоп»

В последнее время активно обсуждается вопрос о прекращении войны в Украине и возможном перемирии. Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, насколько реалистичен такой сценарий.

Украина и Россия

В частности, как он отметил в интервью для ВВС, сейчас уместнее говорить о прекращении огня, которое только предшествует перемирию. В то же время, по его словам, сама перспектива мира остается очень далекой. Кулеба убежден, что перемирие еще далеко, а мир вообще не просматривается на горизонте. Он добавил, что кремлевский диктатор Владимир Путин до сих пор верит, что может переиграть всех, а время и обстоятельства работают на него.

Кулеба убежден, что президент РФ стремится не к части украинских территорий, а к установлению контроля над всей страной.

"По-моему, он считает, что он победит. Победа для него – это вся Украина. Он не пришел за куском земли, который для нас бесценен, а для него это просто кусок земли. Он пришел за Украиной", – подчеркнул бывший министр.

Кроме того, он прокомментировал возможность паузы в войне, отметив, что она может использоваться обеими сторонами для перегруппировки сил и подготовки к новой фазе боевых действий.

Дипломат напомнил, что в начале 2024 партнеры Украины, а также некоторые голоса в Киеве, начали говорить о необходимости паузы. Однако вопрос состоит в том, кто сможет более эффективно использовать это время, добавил Кулеба.

По словам экс-министра, главный риск для Украины состоит в том, что такая пауза может демотивировать западных союзников и ослабить военную поддержку.

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