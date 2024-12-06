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Назван главный переговорщик от Украины: он уже включился в работу

Визит украинской делегации в США - представить команде Трампа главного переговорщика от Украины

6 декабря 2024, 10:15 comments3871
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Ткачик Олеся

Визит украинской делегации во главе с Андреем Ермаком в США не старт переговоров, а лишь первым актом прелюдии к ним, считает политолог Владимир Фесенко.

Назван главный переговорщик от Украины: он уже включился в работу

Переговоры Украины и РФ

По его словам, интересно именно то, что украинская сторона стала первой. То есть подчеркивает политолог, как только в будущей администрации Дональда Трампа появились люди, которые будут заниматься вопросом переговоров о завершении войны, в США сразу поехали уполномоченные представители президента Владимира Зеленского.

Фесенко предположил, что визит украинской делегации в Штаты имеет несколько главных задач. Среди них – представить американцам главного переговорщика Украины, которым является Ермак.

"Нашему главному переговорщику необходимо лично познакомиться и установить рабочий контакт с ключевыми фигурами будущей администрации Трампа, которые будут заниматься Украиной и переговорами о завершении войны между Россией и Украиной", — отметил Фесенко.

Кроме того, по его мнению, украинская делегация преследовала цель представить украинскую переговорную позицию и понять, что думают у Трампа по ключевым переговорным вопросам.

"Вполне возможно, что могла обсуждаться еще одна актуальная тема – возможность встречи Президента Зеленского и Трампа во время визита следующего Президента США во Францию 7 декабря. Правда, там будет много желающих лично пообщаться с Трампом и сделать с ним церемониальное фото. Поэтому будет очень тяжело выкроить время на серьезные переговоры", — подчеркнул политолог.

По его мнению, последующий акт прелюдии к предстоящим мирным переговорам должен быть связан с контактами переговорщиков от Трампа с официальными лицами российских властей.

"Что это может быть – долгожданный телефонный разговор Трампа с Путиным или визит Кита Келлога в Москву? Это еще одна из интриг потенциального переговорного процесса", – отметил эксперт.

При этом Фесенко добавил, что именно на этапе прелюдии к предстоящим мирным переговорам нужно выяснить саму возможность этих переговоров, их формат и потенциальную повестку дня, статус США на этих переговорах, наконец место их проведения и дату начала переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какой сигнал послал Лавров американцам по поводу переговоров с Украиной.




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Источник: https://www.facebook.com/vladimir.fesenko1/posts/pfbid0R8ZdtxptikdtGuaHXybmE7rrhUjyXLV7uXxNQt9T4NyyAMxR8Q6YJ6QWaJo1gUwvl
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