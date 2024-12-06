Назван главный переговорщик от Украины: он уже включился в работу

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Ткачик Олеся
Визит украинской делегации во главе с Андреем Ермаком в США не старт переговоров, а лишь первым актом прелюдии к ним, считает политолог Владимир Фесенко.
Переговоры Украины и РФ
По его словам, интересно именно то, что украинская сторона стала первой. То есть подчеркивает политолог, как только в будущей администрации Дональда Трампа появились люди, которые будут заниматься вопросом переговоров о завершении войны, в США сразу поехали уполномоченные представители президента Владимира Зеленского.
Фесенко предположил, что визит украинской делегации в Штаты имеет несколько главных задач. Среди них – представить американцам главного переговорщика Украины, которым является Ермак.
Кроме того, по его мнению, украинская делегация преследовала цель представить украинскую переговорную позицию и понять, что думают у Трампа по ключевым переговорным вопросам.
По его мнению, последующий акт прелюдии к предстоящим мирным переговорам должен быть связан с контактами переговорщиков от Трампа с официальными лицами российских властей.
При этом Фесенко добавил, что именно на этапе прелюдии к предстоящим мирным переговорам нужно выяснить саму возможность этих переговоров, их формат и потенциальную повестку дня, статус США на этих переговорах, наконец место их проведения и дату начала переговоров.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какой сигнал послал Лавров американцам по поводу переговоров с Украиной.
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