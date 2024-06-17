Назван главный итог Саммита мира, который крайне важен для Украины

Как убежден политолог Тарас Загородний, главным итогом Саммита мира является публичный призыв со стороны Европы по восстановлению территориальной целостности Украины.

Саммит мира

"Это очень хороший знак. Европа наконец-то начинает понимать, что игры США и Китая на создание раны на теле Европы под разными соусами, им не нужны. Это точка манипуляции и продаж "миротворческих услуг", как со стороны США и Китая, которые в принципе им не нужны. И точка контроля за Европой",

– написал эксперт в Фейсбуке.

При этом он подчеркнул, что от США украинцы еще никогда не слышали именно о "восстановлении целостности Украины", а лишь ворчании о "поддержке сколько нужно". Кроме того, ничего подобного о восстановлении территориальной целостности не говорил также и Китай. Эксперт убежден, что формат "заморозки войны" — нужен Китаю, чтобы залезть в Европу и крутить ею как он хочет.

"С Китаем все ясно. Его "миротворчество" Украине в принципе не нужно вообще. Главная задача оказывать давление на США вместе с Европой и дожимать выделение большего количества оружия. Если будут сопротивляться, то публично спрашивать, не сговорились ли вы с Путиным и Китаем, на фоне пафосного звездочета по "демократии и ценностям свободного мира". Пусть их репутация страдает",

– говорит политолог.

В свою очередь, экономист Андрей Новак считает, что Самит мира продемонстрировал, что цивилизованный мир поддерживает Украину в войне с Владимиром Путиным, но не видит другого способа окончания войны кроме переговоров с кем-то из России, а не развал самой России, пока.

При этом он добавляет, что заставить Россию выполнять принятые саммитом документы невозможно.

"Но единство стран в вопросах возвращения детей, безопасности на ЗАЭС и продовольственной безопасности важно. Это сигнал Путину, что разрушить поддержку Украины российской пропаганде не удалось. А за совершенное отвечать все равно придется",

– пишет Фейсбуке Новак.

При этом он считает, что украинская дипломатия должна лучше работать с Индией, Бразилией, Мексикой, ЮАР и Арабскими Эмиратами. В этих государствах до сих пор не определились, как маневрировать между Киевом и Москвой до сих пор считают Путина политическим игроком.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему Индия отказалась подписывать коммюнике Саммита мира.



