Назван главный итог Саммита мира, который крайне важен для Украины

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Ткачик Олеся
Как убежден политолог Тарас Загородний, главным итогом Саммита мира является публичный призыв со стороны Европы по восстановлению территориальной целостности Украины.
Саммит мира
При этом он подчеркнул, что от США украинцы еще никогда не слышали именно о "восстановлении целостности Украины", а лишь ворчании о "поддержке сколько нужно". Кроме того, ничего подобного о восстановлении территориальной целостности не говорил также и Китай. Эксперт убежден, что формат "заморозки войны" — нужен Китаю, чтобы залезть в Европу и крутить ею как он хочет.
В свою очередь, экономист Андрей Новак считает, что Самит мира продемонстрировал, что цивилизованный мир поддерживает Украину в войне с Владимиром Путиным, но не видит другого способа окончания войны кроме переговоров с кем-то из России, а не развал самой России, пока.
При этом он добавляет, что заставить Россию выполнять принятые саммитом документы невозможно.
При этом он считает, что украинская дипломатия должна лучше работать с Индией, Бразилией, Мексикой, ЮАР и Арабскими Эмиратами. В этих государствах до сих пор не определились, как маневрировать между Киевом и Москвой до сих пор считают Путина политическим игроком.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему Индия отказалась подписывать коммюнике Саммита мира.
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