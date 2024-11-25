Назван еще один опасный участок фронта неподалеку от Курахового

На востоке Украины все сложнее удерживать оборону. Особенно опасная ситуация наблюдается в районе Великой Новоселки и Курахово. Об этом сообщил аналитик и соучредитель платформы DeepState Роман Погорелый в эфире Общественного радио.

Почему Великая Новоселка может стать проблемным направлением для Украины

По его словам, в Великой Новоселке есть серьезные проблемы, которые могут обернуться катастрофой для украинской обороны.

"Если там и дальше будет выстраиваться оборона, как это делается сейчас, то направление Великой Новоселки может закончиться для нас очень плохо", — подчеркнул он.

Основная проблема, по его словам, заключается не в отсутствии укреплений, а в слабой координации между подразделениями, недостаточно оперативных приказах и плохой связи.

Тем временем в Курахово боевые действия становятся все более напряженными. Российские войска уже зашли на восточные окраины города и пытаются закрепиться. В этом регионе украинским защитникам становится все сложнее сдерживать врага.

Одним из ключевых событий стало разрушение Кураховской ТЭС. По словам аналитика, россияне уничтожили ее, потому что крупные промышленные объекты в условиях городских боев служат важными укрытиями для украинских военных. Впрочем, разрушив ТЭС, оккупанты не только усложнили оборону, но и показали, что учатся на своих предыдущих ошибках.

"Это не новость, что они взялись за ТЭС, с которой имели в прошлом проблемы. Они учатся на своих ошибках", - объяснил Погорелый.

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