Назван единственный возможный способ победить Россию в войне: чего ждать украинцам

Несмотря на громкие заявления Дональда Трампа о намерении завершить войну в Украине "за 24 часа", его представитель Стив Виткофф заявил, что реальное достижение мира возможно только до конца президентского срока — до 2029 года. Ситуацию прокомментировал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан, наметивший возможную продолжительность боевых действий и стратегические шаги для победы Украины.

Фото: из открытых источников

По его мнению, активная фаза войны продлится еще не менее 3–4 лет. В настоящее время параллельно должно осуществляться два ключевых процесса: военное сопротивление на фронте и системное уничтожение российской экономики.

"Победить Россию можно только путем экономического развала. Удары по НПЗ отрезают Кремль от доходов по экспорту нефти — и это реальный рычаг давления", — отметил Свитан.

Украина, по его словам, должна нарастить производство беспилотников, чтобы перегрузить ПВО врага. Только тогда можно эффективно уничтожать объекты глубоко в тылу РФ, включая критическую инфраструктуру.

Параллельно нужно проводить поэтапные наступательные операции: сначала — деоккупация Крыма, затем — прорыв сухопутного коридора к югу, и только после того — увольнение Донбасса. Свитан отмечает, что без этого последовательного подхода украинская армия рискует понести слишком большие потери.

На деоккупацию Крыма, по его словам, может пойти до 1,5 года: полгода для ударов дальнобойным оружием, а дальше наземная операция. На прорыв южного фронта понадобится около 2–2,5 лет. Донбасс будет последним этапом, на который уйдет еще не менее полутора лет.

"Но все это станет реальностью лишь при условии стабильной поддержки США. Если Трамп продолжит помощь хотя бы на уровне предыдущей администрации — или лучше, предоставит JASSM и другие уже имеющиеся дальнобойные ракеты для F-16 — тогда шанс на победу будет реальным", — подытожил Свитан.

Как уже писали "Комментарии", бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что ситуация на фронте оказывает решающее влияние на внутреннее состояние РФ. Эффективные удары ВСУ парализовали авиасообщение, железную дорогу и нарушили критическую логистику окупантов. Но не менее серьезна экономическая составляющая.