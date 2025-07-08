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Назван единственный политик, к которому Путин прислушается на мирных переговорах: детали

Президент Чехии считает, что военная помощь Украине должна продолжаться, однако победить в войне только силовыми методами не удастся

8 июля 2025, 10:50
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Клименко Елена

Президент Чехии Петр Павел заявил, что российский диктатор Владимир Путин рассматривает Дональда Трампа как единственного возможного партнера по переговорам о войне в Украине. По мнению Павела, такая позиция Кремля является преднамеренной попыткой исключить европейские государства из мирного процесса, сообщает BBC.

Назван единственный политик, к которому Путин прислушается на мирных переговорах: детали

Владимир Путин. Фото: УНИАН

"Путин открыто дает понять: он признает только американского президента легитимным участником переговоров. Это сознательная попытка отстранить Европу от влияния на разрешение конфликта", — подчеркнул чешский лидер.

Он объяснил, что именно поэтому с самого начала полномасштабной войны ЕС пытался координировать усилия с США и другими союзниками, чтобы иметь голос в переговорах, прямо влияющих на безопасность европейского континента.

Павел также подчеркнул, что хотя поддержка Украины оружием остается важным, только военных действий недостаточно для достижения победы. Значительно эффективнее, по его словам, комплексные финансовые, экономические и политические рычаги давления, которые Запад может использовать совместно.

"С обеих сторон Атлантики существует интерес к усиленному экономическому влиянию на Россию. Такой инструмент не несет смертельной угрозы, но чрезвычайно действенен", — заявил он.

Павел считает, что в условиях нынешнего положения российская экономика не выдержит длительного давления. И если санкционная политика будет жесткой и последовательной, Москва будет вынуждена согласиться на переговоры, которые она ранее отвергала.

Портал "Комментарии" уже писал, что активная фаза войны в Украине вряд ли завершится раньше середины 2026 года, считает политолог Владимир Фесенко. По его мнению, единственным реалистичным вариантом остановить боевые действия остается заключение перемирия.



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