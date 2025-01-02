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Назван день, когда в 2025 году могут принять решение о прекращении войны в Украине

В 2025 году, возможно, будет принято решение, способствующее прекращению боевых действий и завершению войны

сегодня, 05:30
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Ткачик Олеся

Известный астролог Влад Росс поделился своим прогнозом на 2025 год – год Зеленой Деревянной Змеи, который, по его словам, может стать определяющим для Украины. Он предполагает, что этот период будет победным для нашего государства, а российский лидер Владимир Путин может не дожить до конца года, сообщает ТСН.

Назван день, когда в 2025 году могут принять решение о прекращении войны в Украине

Победа Украины

Росс отмечает, что год Зеленой Деревянной Змеи начнется 29 января 2025 года и продлится до 16 февраля 2026 года. Этот год обещает быть роковым для России, которая может столкнуться с революцией и серьезными переменами. Особое внимание астролог обращает на магическую дату – 25 мая 2025, когда могут состояться выборы в Украине.

Другой значимой датой, по мнению астролога, является 24 февраля 2025 – третья годовщина начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Росс считает, что именно в этот день возможно прекращение огня и начало завершения войны.

Росс предостерегает, что в 2025 году существует риск ядерной эскалации со стороны России. Наиболее опасными периодами он называет коридоры затемнений, приходящихся на весну, лето и осень. Впрочем, определенные факторы могут предотвратить реализацию таких планов.

Экономически 2025 год будет непростым, в частности, из-за значительных колебаний курса валют. По прогнозам астролога, стоимость доллара может достигнуть 50 гривен. Он рекомендует уделить внимание финансовой стабильности, особенно в контексте цифровых валют.

В целом астролог уверяет, что 2025 год может стать переломным в войне с Россией. Он предполагает снижение уровня ракетных атак благодаря современному оружию, способному остановить массированные удары с воздуха. Более того, Россия, по словам Росса, сама будет страдать от атак беспилотников.

Влад Росс подытоживает: 2025 год будет годом кардинальных перемен для Украины, а ключевую роль в завершении войны играет неожиданный союзник – женщина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что окружение Путина готово к его устранению.




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Источник: https://tsn.ua/exclusive/prognoz-na-2025-y-vas-shokuye-peremozhniy-rik-i-zhinka-ryativnicya-2733201.html
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