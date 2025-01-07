Назрело время перемен: командир Третьей штурмовой бригады назвал шаги по улучшению армии в 2025 году

Командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Белецкий подчеркнул, что сейчас насущная потребность в реформах во всех сферах украинского общества. По его словам, научно-технические изменения на поле боя уже сейчас требуют адаптации и изменений в организационной структуре Сил обороны. колонке для издания "Украинская правда".

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По мнению военного, 2025 год может принести как остановку войны, так и ее продолжение. Независимо от результата, реформы необходимы для стабильности и развития страны.

"Время перемен наступило: в армии, военно-промышленном комплексе, экономике, энергетике и так далее. Моя ответственность на сегодня — не позволить врагу захватить ни один метр территории Харьковщины на конкретном участке фронта. Поэтому, как военный, я не могу говорить об экономике или энергетику, но в нашей сфере есть безусловная потребность в давно необходимых изменениях", — отметил он.

Белецкий отметил, что 2025 год станет важным этапом научно-технического прогресса для обеих сторон войны, который нуждается уже сегодня в структурах и штатах Сил обороны. В частности, он считает, что активное использование роботизированных и беспилотных систем позволит уменьшить количество пехоты и уменьшить нагрузку на солдат.

Командир Третьей бригады подчеркнул, что эти изменения включают в себя ряд конкретных шагов, которые уже успешно апробированы его подразделением.

· активный набор персонала;

· повышение уровня подготовки новобранцев и регулярная переподготовка военных;

· создание сержантского корпуса по западному стандарту;

· кардинальное изменение подхода к работе в штабах, где необходим высокий уровень интеллекта и мотивации;

· запрет "рассоски" подразделений и использование различных частей для отдельных задач;

· переход к более масштабным оперативным и тактическим единицам – дивизиям и корпусам;

· интеграция роботизированных систем на передовую и создание штатных подразделений для их обслуживания;

· разработка тактики использования беспилотных систем, особенно для оборонных операций;

· облегчение налогообложения для производителей ВПК и расширение возможностей для экспорта.

"Эти изменения очевидны и необходимы, и они не вызывают сомнений среди прогрессивных частей ВСУ и общественности. Все эти шаги были успешно апробированы Третьей штурмовой бригадой, которая в 2024 году значительно укрепила свои штатные структуры и увеличила количество квалифицированных специалистов", — подытожил Белецкий.

Портал "Комментарии" ранее писал, что после заявления главы ПИК "Вагнер" Пригожина о бегстве с флангов бойцов 72 бригады Вооруженных сил РФ лидер азовского движения Андрей Белецкий опубликовал видео , в котором продемонстрировал пленных россиян в расположении 3 штурмовой бригады.