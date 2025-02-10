Найти общий язык могут все: Потап сказал, как видит справедливый мир для Украины

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Ткачик Олеся
Украинский музыкальный продюсер и исполнитель Потап (Алексей Потапенко) впервые с начала полномасштабного вторжения дал большое интервью. При этом он проигнорировал предложения от украинских медиа, а выбрал россиянина Юрия Дудя.
Потап
Потап заявил, что после войны намерен вернуться в Украину. Он также выразил собственное видение того, каким должно быть завершение войны.
В частности, продюсер подчеркнул, что стремится к справедливости для страны, где родился, вырос и достиг первых успехов. По его словам, восстановление справедливости должно стать ответственностью агрессора, и только после этого, через значительный промежуток времени, можно будет говорить об относительно безопасном мире.
По его словам, сначала Россия должна признать свою вину, а еще лучше покаяться. Далее она должна вернуть все оккупированные территории. И после этого, по мнению Потапа, РФ должна выплачивать Украине репарации в течение длительного времени репарации.
Вместе с тем Потап признал, что пока не видит предпосылок, чтобы Россия выполнила хотя бы первый пункт – то есть признала свою вину за немотивированную агрессию против Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что нужно сделать, чтобы заставить Путина пойти на переговоры.
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