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Навсегда 25 лет: под Бахмутом погиб известный украинский фигурист

Дмитрий Шарпар входил в состав национальной сборной Украины по фигурному катанию

сегодня, 20:50
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Автор:

Лиля Воробьева

Во время жестоких сражений с захватчиками в районе Бахмута погиб известный 25-летний фигурист Дмитрий Шарпар. О том, что спортсмен пал в боях в Донецкой области, информируют на странице Skate Ukraine в социальных сетях. Как утверждают представители этой организации, харьковский спортсмен погиб 23 января.

Навсегда 25 лет: под Бахмутом погиб известный украинский фигурист

Дмитрий Шарпар погиб под Бахмутом (фото из открытых источников)

"Дмитрий выступал в паре с Анастасией Побиженко, был серебряным призером чемпионата Украины и вошел в топ-10 на Юношеских Олимпийских играх-2016", — написали его коллеги.

Искренние слова соболезнования родным Дмитрия Шарпара оставил украинский скелетонист Владислав Гераскевич.

"Соболезнование близким Дмитрия и всей спортивной украинской семье…

Вместе с Дмитрием участвовали в Юношеских Олимпийских играх в Лиллехаммере-2016.

В то же время, российское фигурное катание устраивает ледовые шоу в поддержку геноцида украинцев", — выразил свое мнение в Твиттере Гераскевич.

Во время карьерного роста Дмитрий Шарпар находился в составе отечественной сборной страны по фигурному катанию. Фигурист работал в паре со знаменитой украинской фигуристкой Анастасией Побиженко.

После того, как он завершил спортивную карьеру, Дмитрий выступал как артист циркового шоу на льду "Гранд".

25-летний спортсмен добровольно отправился защищать свою страну с начала полномасштабного вторжения захватчиков РФ.

Навсегда 25 лет: под Бахмутом погиб известный украинский фигурист - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что под Бахмутом погиб украинский режиссер Олег Бобало . Известный продюсер Потап рассказал в подробностях смерти молодого режиссера Олега Бобало. Выяснилось, что этот украинский художник пал геройской смертью, обороняя с другими военными Бахмут. При этом Потап сказал, что павший герой несколько раз приходил на выручку своим товарищам, с которыми воевал, на поле боя. Сам он погиб от тяжелого осколочного ранения


 



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