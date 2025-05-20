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Наводил удары по Харькову и Днепру: СБУ задержала подростка

СБУ задержала несовершеннолетнего агента России, который «сливал» россиянам локации Сил обороны в Харькове и Днепре

сегодня, 10:29
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Недилько Ксения

Военная контрразведка Службы безопасности задержала в Харьковской области еще одного несовершеннолетнего агента российских спецслужб, который шпионил за локациями Сил обороны в Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Наводил удары по Харькову и Днепру: СБУ задержала подростка

Иллюстративное фото

По материалам дела, фигурантом оказался 17-летний житель Лозовой, завербованный оккупантами через Телеграм. Вражеские спецслужбы втянули подростка в преступную деятельность в обмен на обещание "легких денег".

"Чтобы выполнить враждебное задание, юноша "гастролировал" на рейсовых автобусах по территории восточных областей и фиксировал военные объекты на камеру телефона .

Так, например, во время одной из разведвылазок он снял на видео военную колонну, ехавшую на передовую.

Также агент использовал "легенду" о поиске ближайшего отделения почты, когда разведывал местность у здания украинских войск.

По возвращении домой агент обобщал собранные данные и готовил "отчет" российскому куратору", – отмечают в ведомстве.

По информации Службы безопасности, в случае получения агентурных сведений, враг планировал использовать их для подготовки новых ударов по регионам.

Наводил удары по Харькову и Днепру: СБУ задержала подростка - фото 2
Наводил удары по Харькову и Днепру: СБУ задержала подростка - фото 3

Военные контрразведчики СБУ разоблачили фигуранта, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства.

Также Служба безопасности приняла комплексные меры по обеспечению локаций Сил обороны.

Во время обыска у задержанного изъят телефон с поличным.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении.

Злоумышленник – под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что подросток, которого суд ранее отпустил под домашний арест за поджог автомобилей военных, готовил подрыв ТЦК в Киеве.



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