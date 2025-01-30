NAUDI призывает Зеленского решить вопрос АОЗ: имея 19 миллиардов гривен в январе, не профинансирован ни один контракт

National Association of Ukrainian Defense Industries (NAUDI) призвала Владимира Зеленского принять неотложные меры для нормализации работы "Агентства оборонных закупок" и гарантировать стабильное финансирование контрактов.

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Об этом говорится в обращении Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) к Президенту Украины.

"Несмотря на выделение Министерством финансов еще 3 января 2025 года 19 млрд грн на закупку вооружения и боеприпасов, Агентство до сих пор не профинансировало ни одного контракта. Это ставит под угрозу своевременную поставку критически важных боеприпасов и техники для Сил Обороны Украины.

Такая ситуация уже начала влиять на оборонную промышленность: более 80 предприятий ОПК, в прошлом году обеспечивших более 30% потребностей армии, не могут получить оплату за выполненные заказы и заключать новые контракты. Последние события, связанные с руководством ГП "АОЗ", фактически парализовали работу агентства, угрожающего срывом поставок вооружения минимум на два месяца", — говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зарегистрировало производство по факту злоупотребления властью министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

В НАБУ отметили, что производство зарегистрировали после поступившего 27 января заявления от Центра противодействия коррупции относительно возможных противоправных действий министра обороны Украины, в частности возможного совершения им уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением).

25 января стало известно, что ЦПК подал в НАБУ заявление на министра обороны Рустема Умерова на фоне инцидента с руководством Агентства оборонных закупок.