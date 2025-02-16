У НАТО разногласия с Украиной относительно стратегии ведения боевых действий, и британские военные источники обвиняют ВСУ в неправильном использовании западного вооружения и техники, пишет The Sunday Telegraph.

Война в Украине. Фото: 24 Канал

По информации издания, украинские военные совмещают западное оборудование с советскими методами ведения войны, что приводит к значительным потерям техники и боеприпасов НАТО.

Россия ориентируется на массовое использование дешевого артиллерийского вооружения, в то время как НАТО делает акцент на высокоточных ударах.

Один из британских военных, обучавший украинских солдат, отметил, что украинцы использовали противотанковые комплексы NLAW, которые стоят около 25 тысяч долларов, как обычные РПГ, хотя эти системы предназначены для точечных ударов. Великобритания передала Украине более 5 000 таких комплексов.

По словам источника, украинские военные должны были отчитываться о правильном использовании западной техники, но предоставляемые ими видео показывали, как одновременно запускали по 5–6 ракет NLAW по российским позициям. Такой залп оценивается более чем в 125 тысяч долларов.

Отмечено также, что ВСУ часто оставляют на поле боя дорогостоящие командно-пусковые установки (CLU) ракет Javelin, стоимость которых превышает 100 000 долларов. Российские войска успели захватить многие такие устройства. Британский источник отметил, что, вероятно, у российской армии больше Javelin, чем у британской.

В то же время у украинских военных проблемы с использованием высокоточных ракет Brimstone из-за устаревших советских систем навигации, что приводит к промахам.

Анализ Исследовательской службы Конгресса США от марта 2024 года свидетельствует, что украинские офицеры все чаще возвращаются в советские военные практики, что подтверждается назначением генерала Александра Сырского, выпускника Московского военного училища, главнокомандующим ВСУ.

Появившийся в СМИ немецкий военный документ 2023 года утверждает, что украинские силы игнорируют тактические принципы НАТО, разбивая большие боевые подразделения на более мелкие, что противоречит стратегии маневровой войны. Министерство обороны Великобритании заявило, что поддержка Украины остается непоколебимой, подчеркнув, что более 52 000 украинских военных прошли обучение по британской программе, которая корректируется в соответствии с потребностями Генштаба ВСУ. НАТО не прокомментировало ситуацию.

Как уже писали "Комментарии", глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что не снимет членство Украины в НАТО со стола переговоров. Такое заявление украинский лидер сделал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.