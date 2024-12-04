НАТО просчиталось: когда на самом деле состоится самая большая битва Донбасса

Решающая битва за город Покровск Донецкой области, которую многие ожидали в этом году, может не состояться в ближайшее время. Об этом в эфире Radio NV рассказал Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.

Где и когда ждать наступления: прогнозы для Покровска на 2025 год

По его словам, прогнозы начала осени указывали на возможные активные бои в Покровске уже в сентябре или октябре. В частности, западные союзники, включая представителей НАТО, предполагали, что до конца осени российские войска могут попытаться прорваться в город. Украинские военные эффективно сдерживают врага, не позволяя ему достичь целей.

"Покровск под угрозой падения с октября. В конце концов мы прекрасно понимаем, что там продолжаются активные боевые действия, но самые пессимистические прогнозы не оправдались. Хочу напомнить, что предсказания, в частности наших партнеров из НАТО, были в том, что во второй половине сентября должны быть уже местные бои за Покровск", — рассказал Мусиенко.

Эксперт подчеркнул, что украинские военные успешно контролируют ситуацию на подступах к городу, особенно на флангах. Именно это, по его мнению, позволяет предположить, что битвы за Покровск в 2024 году может и не быть.

"Учитывая, как удается приостанавливать продвижение врага на флангах в районе Покровска, рискну предположить, что вообще эта битва за Покровск в этом году может и не состояться", — сказал Мусиенко.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россияне не скрывают свои намерения оккупировать Покровск Донецкой области. Почему врагу так необходимо захватить Курахово, прежде чем начать решающее наступление на Покровск? Когда может начаться наступление РФ на Покровск? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.