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НАТО просчиталось: когда на самом деле состоится самая большая битва Донбасса

Александр Мусиенко подчеркнул, что перспективы боев за Покровск можно будет оценить не раньше 2025 года, когда российские войска завершат кампанию в районе Курахово.

4 декабря 2024, 17:55
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Черновалова Кристина

Решающая битва за город Покровск Донецкой области, которую многие ожидали в этом году, может не состояться в ближайшее время. Об этом в эфире Radio NV рассказал Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.

НАТО просчиталось: когда на самом деле состоится самая большая битва Донбасса

Где и когда ждать наступления: прогнозы для Покровска на 2025 год

По его словам, прогнозы начала осени указывали на возможные активные бои в Покровске уже в сентябре или октябре. В частности, западные союзники, включая представителей НАТО, предполагали, что до конца осени российские войска могут попытаться прорваться в город. Украинские военные эффективно сдерживают врага, не позволяя ему достичь целей.

"Покровск под угрозой падения с октября. В конце концов мы прекрасно понимаем, что там продолжаются активные боевые действия, но самые пессимистические прогнозы не оправдались. Хочу напомнить, что предсказания, в частности наших партнеров из НАТО, были в том, что во второй половине сентября должны быть уже местные бои за Покровск", — рассказал Мусиенко.

Эксперт подчеркнул, что украинские военные успешно контролируют ситуацию на подступах к городу, особенно на флангах. Именно это, по его мнению, позволяет предположить, что битвы за Покровск в 2024 году может и не быть.

"Учитывая, как удается приостанавливать продвижение врага на флангах в районе Покровска, рискну предположить, что вообще эта битва за Покровск в этом году может и не состояться", — сказал Мусиенко.

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Источник: https://www.youtube.com/@radioNVua
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