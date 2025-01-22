НАТО не видит потенциал России для существенного прорыва на поле боя в Украине

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что у России пока нет достаточного военного потенциала для осуществления масштабного прорыва на фронте в Украине Такое мнение он высказал во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Голос Америки.

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На вопрос журналистов о возможном развитии ситуации на фронте в 2025 году генерал Каволи подчеркнул, что не видит угрозы внезапного поражения Украины.

"Я не считаю, что россияне имеют возможность осуществить массированный прорыв. Это оценка, основанная на военных реалиях, а не на политических выводах. С одной стороны, это связано с эффективностью обороны украинской армии, а с другой – со сложностями для россиян создать значительные наступательные силы для прорыва", – объяснил он.

Генерал прогнозирует, что в текущем году война будет характеризоваться многочисленными, но менее масштабными наступательными действиями, которые будут очень изнурительными для России.

"Мы видим, что такие действия существенно истощают российскую армию. Одним из подтверждений тому является то, что Россия была вынуждена привлечь тысячи солдат из Северной Кореи", — отметил Каволи.

Он также подчеркнул, что в войне и дальше будет сохраняться "напряжение между желанием наступать и нехваткой живой силы" у россиян.

"Это значительно повлияет на развитие конфликта и заставит Россию больше полагаться на оружие сдерживания, как это происходило в последние годы", — добавил генерал.

Портал "Комментарии" уже писал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, если Киев не получит членства в НАТО , кремлевский диктатор Владимир Путин может вернуться с армией, которая будет в десять раз больше, чем в 2022 году. Только на этот раз он захочет оккупировать не только Украину, а все страны, когда-то находившиеся в составе СССР.