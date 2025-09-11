НАТО не сможет противостоять Путину: в СНБО раскрыли цель удара по Польше

После последней атаки российских дронов по Польше страны НАТО должны сделать важный вывод: их система противовоздушной обороны не готова к современным угрозам. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Фото: из открытых источников

"Самый главный урок, который НАТО должно извлечь из атак беспилотников России по Польше — это то, что текущая архитектура ПВО Альянса не способна эффективно противостоять такой угрозе", — отметил Коваленко.

По его словам, в случае масштабных обстрелов противник может истощить запасы дорогостоящих зенитных ракет, что приведет к существенному снижению эффективности систем защиты.

"Массированные атаки быстро исчерпывают арсенал дорогих ракет, а уровень перехвата целей оказывается неудовлетворительным", — добавил он.

Коваленко также подчеркнул, что именно у Украины сегодня есть уникальный практический опыт в создании эффективной ПВО против современных воздушных угроз. Нашей стране удалось адаптировать западное вооружение под реалии войны и дополнить его мобильными огневыми группами и беспилотными зенитными платформами.

"Модель противовоздушной защиты, которую мы создали, должна служить примером для Альянса. Мы интегрировали как западные системы, адаптированные под реальные вызовы, так и собственные разработки — зенитные дроны, мобильные расчеты, комплексное реагирование, — подчеркнул руководитель ЦПИ.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 10 сентября Россия совершила массированную атаку на Украину, выпустив более 400 дронов-камикадзе "Шахед", часть из которых пересекла воздушное пространство Польши. Один из беспилотников даже попал в жилой дом в селе Вырики во Влодавском уезде.