НАТО может разместить системы ПВО во Львове и других городах Украины: зачем это нужно

Невысокий процент сбитых беспилотников по сравнению с украинским ПВО свидетельствует об отсутствии в Польше опыта современной войны. В настоящее время войска НАТО чем-то напоминают армию РФ образца 2021 года до начала вторжения в Украину. Они не имеют опыта реальных боевых действий с равным противником. Россия же этот опыт приобретает несколько лет, и смогла адаптировать свои военные доктрины к реалиям, которые они видят на поле боя. Такое мнение высказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.

Атака на Польшу. Фото: из открытых источников

Поэтому в случае реального боевого столкновения между Россией и НАТО на стороне россиян будет боевой опыт, боевые навыки, а также проверенные в боях технологии атаки и защиты. В том числе это касается и воздушной войны. Так что в случае, если 400 дронов, которые в среду атаковали Украину, полетят на польские города, это будет выглядеть как битва армии блестящих теоретиков против нашествия опытных и обученных убийц", – отметил политик.

По его словам, для того чтобы компенсировать эту разницу, НАТО должна получить собственный боевой опыт. И не на полигонах, а в реальных условиях войны. Самый простой и безопасный для союзников вариант – разместить собственные расчеты ПВО на территории Запада Украины. Да, Львов, Луцк, Ровно или Тернополь также подвергаются атакам, но это не Сумы, Харьков или Херсон. К тому же, любой дрон над западными областями Украины потенциально угрожает Польше. Поэтому логичнее ликвидировать их именно там, до пересечения польской границы.

"Кто-то может назвать это эскалацией. Но это вынужденный ответ на обстрелы польской территории. Чтобы уменьшить напряжение внутри НАТО, формировать такие расчеты можно на добровольной основе. И уверен: желающие найдутся. Это позволит Польше получить нужный опыт защиты себя, а Россию заставит дважды подумать, прежде чем повторять атаки", – прокомментировал нардеп.

