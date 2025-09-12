НАТО может разместить системы ПВО во Львове и других городах Украины: зачем это нужно

Рубрики
Кравцев Сергей
Невысокий процент сбитых беспилотников по сравнению с украинским ПВО свидетельствует об отсутствии в Польше опыта современной войны. В настоящее время войска НАТО чем-то напоминают армию РФ образца 2021 года до начала вторжения в Украину. Они не имеют опыта реальных боевых действий с равным противником. Россия же этот опыт приобретает несколько лет, и смогла адаптировать свои военные доктрины к реалиям, которые они видят на поле боя. Такое мнение высказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.
Атака на Польшу. Фото: из открытых источников
По его словам, для того чтобы компенсировать эту разницу, НАТО должна получить собственный боевой опыт. И не на полигонах, а в реальных условиях войны. Самый простой и безопасный для союзников вариант – разместить собственные расчеты ПВО на территории Запада Украины. Да, Львов, Луцк, Ровно или Тернополь также подвергаются атакам, но это не Сумы, Харьков или Херсон. К тому же, любой дрон над западными областями Украины потенциально угрожает Польше. Поэтому логичнее ликвидировать их именно там, до пересечения польской границы.
