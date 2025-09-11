logo

Война с Россией НАТО готовится отвечать России за атаку по Польше
commentss НОВОСТИ Все новости

НАТО готовится отвечать России за атаку по Польше

НАТО готовит оборонные и политические шаги в ответ на вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши, чтобы усилить сдерживание на восточном фланге

11 сентября 2025, 17:41
Автор:
avatar

Ткачова Марія

НАТО готовит ответные шаги на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, речь идет о комплексе мер, которые должны ужесточить систему сдерживания на восточном фланге Альянса.

НАТО готовится отвечать России за атаку по Польше

Ответ НАТО на российскую атаку

По данным издания, реакция будет предусматривать не только военную, но и политическую составляющую. Первый политический сигнал уже был подан 10 сентября, когда генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вместе с лидерами государств-членов публично осудили действия России, назвав их "безрассудными" и опасными.

В военном плане ответ будет скоординирован верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем. Он отвечает за планирование и проведение всех операций Североатлантического союза на европейском континенте. Сейчас его штаб анализирует ситуацию и определяет, какие дополнительные ресурсы и поставки могут потребоваться для укрепления обороны.

Отмечается, что НАТО остается оборонным союзом, поэтому любые ответные действия будут иметь исключительно защитный характер. Главная цель – усилить готовность и возможности стран Альянса, чтобы не допустить дальнейшей эскалации и обеспечить безопасность государств-членов на восточном фланге.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь на 10 сентября российские беспилотники предприняли попытку атаковать один из ключевых объектов НАТО — базу в Жешуве, являющуюся главным логистическим узлом для поставки оружия и техники в Украину. Об этом сообщают немецкие издания Der Spiegel и Die Welt, проведшие реконструкцию событий.



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-11/nato-working-on-defensive-measures-after-poland-drone-incident?srnd=homepage-europe
