НАТО готовится отвечать России за атаку по Польше

НАТО готовит ответные шаги на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, речь идет о комплексе мер, которые должны ужесточить систему сдерживания на восточном фланге Альянса.

Ответ НАТО на российскую атаку

По данным издания, реакция будет предусматривать не только военную, но и политическую составляющую. Первый политический сигнал уже был подан 10 сентября, когда генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вместе с лидерами государств-членов публично осудили действия России, назвав их "безрассудными" и опасными.

В военном плане ответ будет скоординирован верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем. Он отвечает за планирование и проведение всех операций Североатлантического союза на европейском континенте. Сейчас его штаб анализирует ситуацию и определяет, какие дополнительные ресурсы и поставки могут потребоваться для укрепления обороны.

Отмечается, что НАТО остается оборонным союзом, поэтому любые ответные действия будут иметь исключительно защитный характер. Главная цель – усилить готовность и возможности стран Альянса, чтобы не допустить дальнейшей эскалации и обеспечить безопасность государств-членов на восточном фланге.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь на 10 сентября российские беспилотники предприняли попытку атаковать один из ключевых объектов НАТО — базу в Жешуве, являющуюся главным логистическим узлом для поставки оружия и техники в Украину. Об этом сообщают немецкие издания Der Spiegel и Die Welt, проведшие реконструкцию событий.