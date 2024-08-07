Наступление ВСУ на Курскую область: почему РФ провалила оборону

Российские захватчики пропустили наступление украинской армии на Курскую область, поскольку отправили свои резервы в Донецкую область.

ВСУ наступают в Курской области. Фото из открытых источников

"Россияне стали заложниками своей же тактики массового молотения резервов в надежде, что у украинцев резервы закончатся быстрее. Перебрасывая резервы из-под Курска на Покровск и надеясь на скорый прорыв наших оборонительных порядков, противник оставил прикрывать пограничные пограничников и срочников, которые не пылают желанием умирать за свою страну", — подчеркнул офицер ВСУ Николай Мельник.

По словам военнослужащего, тактический успех Сил обороны Украины на Курском направлении сейчас несомнительный.

"Мы заставляем противника наспех привлекать авиацию и резервы, что приводит к увеличению потерь россиян", – рассказал офицер ВСУ.

Он отметил, что вопрос лишь в том, ограничатся ВСУ рейдовыми действиями или попытаются закрепиться на максимальном количестве российской территории, заставляя противника сконцентрировать свои усилия не на востоке Украины, а на восстановлении своих позиций в Курской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что недавно враг планировал наступление на Харьков — Сумы. ВСУ формировали резерв для отражения наступления с того направления, но затем враг захлебнулся в Харьковской области и уже не развивал наступление на Сумщине, потому что перебрасывал подразделения из Сумщины на Харьковское направление. Однако, как говорит военный Александр Карпьюк, план наступления с этого направления до сих пор, просто РФ перенесла наступление на время, когда она доорганизует группировку на том направлении. По его словам, в Курской области есть несколько важных инфраструктурных объектов, которые нужно контролировать, что уже сделано.

