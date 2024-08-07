logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Наступление ВСУ на Курскую область: почему РФ провалила оборону
commentss НОВОСТИ Все новости

Наступление ВСУ на Курскую область: почему РФ провалила оборону

Россияне провалили оборону своих границ в Курской области

сегодня, 21:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Российские захватчики пропустили наступление украинской армии на Курскую область, поскольку отправили свои резервы в Донецкую область.

Наступление ВСУ на Курскую область: почему РФ провалила оборону

ВСУ наступают в Курской области. Фото из открытых источников

"Россияне стали заложниками своей же тактики массового молотения резервов в надежде, что у украинцев резервы закончатся быстрее. Перебрасывая резервы из-под Курска на Покровск и надеясь на скорый прорыв наших оборонительных порядков, противник оставил прикрывать пограничные пограничников и срочников, которые не пылают желанием умирать за свою страну", — подчеркнул офицер ВСУ Николай Мельник.

По словам военнослужащего, тактический успех Сил обороны Украины на Курском направлении сейчас несомнительный.

"Мы заставляем противника наспех привлекать авиацию и резервы, что приводит к увеличению потерь россиян", – рассказал офицер ВСУ.

Он отметил, что вопрос лишь в том, ограничатся ВСУ рейдовыми действиями или попытаются закрепиться на максимальном количестве российской территории, заставляя противника сконцентрировать свои усилия не на востоке Украины, а на восстановлении своих позиций в Курской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что недавно враг планировал наступление на Харьков — Сумы. ВСУ формировали резерв для отражения наступления с того направления, но затем враг захлебнулся в Харьковской области и уже не развивал наступление на Сумщине, потому что перебрасывал подразделения из Сумщины на Харьковское направление. Однако, как говорит военный Александр Карпьюк, план наступления с этого направления до сих пор, просто РФ перенесла наступление на время, когда она доорганизует группировку на том направлении. По его словам, в Курской области есть несколько важных инфраструктурных объектов, которые нужно контролировать, что уже сделано.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02GswEnw7YUn4NB5HMnt8UxGqFeKWA37PWr85oRnixuL7r11DCbURAKRe7JaFCf1jDl&id=61553522510800
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости