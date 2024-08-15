США советовали Украине не проводить в 2024 году большие наступления на южном или восточном направлениях из-за мощной обороны России, а попытаться прорваться там, где слабая российская оборона.

Украина советовалась со Штатами относительно Курской операции. Фото из открытых источников

Как сообщает газета New York Times, американские чиновники посоветовали украинцам воздержаться от больших наступлений этого года на юге или востоке, учитывая мощь российской обороны.

"Наступая в Курске, украинцы прислушались к американскому совету: "Вместо того чтобы воевать на укрепленных позициях, идите туда, где нет противника, чтобы обезопасить стратегически важную территорию". Насколько стратегическим окажется это давление, станет известно лишь со временем", — пишет NYT.

При этом издание отмечает, что даже в случае перекидывания российских войск из Донбасса в Курскую область в ВСУ вряд ли найдется достаточно живой силы, чтобы добиться успехов на востоке. Украина сама использовала большое количество войск в Курске и может не иметь достаточных резервов, пишет газета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что западные партнеры позволили Силам обороны наносить удары их оружием по территории Белгородской и Курской областей. Таким образом Украина получила возможность защищать гражданское население Сумщины и Харьковщины от российских атак, отметил военный эксперт Александр Мусиенко. По словам эксперта, попытки Запада остановить наступление ВСУ на российской территории выглядели бы, по меньшей мере, странно, а также непонятно, какие механизмы влияния Запад смог бы применить после того, как операция началась. К тому же, заметил он, США заинтересованы в том, чтобы демонстрировать возможности Украины и ставить Россию на место.

