Наступление ВСУ на Курщине стало угрозой для планов Путина: эксперт указал на ключевой момент операции

Очередное наступление украинских военнослужащих в Курской области создает серьезные проблемы для России и ее диктатора Владимира Путина. Этот участок фронта для него особенно неприятный. Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV.

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"Для Путина это очень тяжело с психологической точки зрения, поскольку украинская армия находится на российской территории, в связи с чем перспектива начала переговоров кажется менее реалистичной", – пояснил Жирохов.

Вместе с этим он отмечает, что пока не видит условий, которые заставили бы диктатора к переговорам, ведь "любые переговоры начинаются с требования заморозить боевые действия на существующей линии фронта".

"Линия фронта в Курской области для Путина и российского общества гораздо более важна, чем, например, линия фронта в Донецкой или Луганской областях, где еще остаются несколько населенных пунктов под нашим контролем", — добавил он.

Кроме того, Жирохов отмечает, что конкретные цели этой активности в Курской области остаются непонятными для широкой аудитории.

"Возможно, это демонстрация силы или не совсем удачный шаг, а может быть, это стратегический ход перед инаугурацией Трампа. Нужно следить за официальной реакцией", — подытожил эксперт.

В то же время известно, что, как сообщил OSINT-аналитик под псевдонимом Def Mon, уже в первый день наступления в Курской области украинские войска смогли продвинуться на 2,7 км с боями.

Портал "Комментарии" ранее писал, что влияние военной операции ВСУ на Курщине , состоявшейся на территории России, не осталось незамеченным. Омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что эта операция стала ключевым фактором для того, чтобы Россия наконец-то проявила инициативу в переговорах по обмену пленными. Он также отметил, что операция помогла вернуть домой украинских защитников, которых враг отказывался обменивать.