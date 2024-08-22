Наступление ВСУ на Курщине: российских срочников готовятся бросить в бой

Российские военнослужащие начали отбирать мобильные телефоны у находящихся в Курской области солдат срочной службы.

Российским срочникам не разрешают пользоваться телефонами. Фото из открытых источников

Как пишут российские СМИ, по словам матери призывника из Пензенской области, который проходил службу в Улан-Уде, но был переброшен в Курскую область после вторжения ВСУ, у срочников начали отбирать кнопочные телефоны, разрешенные в армии.

"Недавно сын сказал, что у них начали отбирать даже кнопочные телефоны. Тогда никто даже не узнает, если отправят обратно. Их хотят отправить туда, где идут сражения. Нам в родительском чате уже сказали морально на это настраиваться", – рассказала мама призывника.

Женщина рассказала, что в часть, где служит ее сын, приезжают военные, требующие у срочников подписывать контракты, а отказывающихся – объявляют дезертирами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что наступление ВСУ на Курскую область – абсолютно закономерное развитие процессов, заявил политолог Тарас Жовтенко. "Чем дольше идет война, тем больше западные партнеры расширяют рамку политических разрешений. При этом после предоставления каждого нового разрешения наши партнеры всегда смотрели на реакцию России. И каждый раз, наблюдая беззубую реакцию Кремля, партнеры понимали, что можно делать следующий шаг", — отметил политолог. По словам политолога, Курская операция демонстрирует, что Путин не может защитить российскую территорию, не говоря уже о поднятии градуса противостояния и создании дополнительных стратегических угроз для Европы или США.

Также портал "Комментарии" писал, что подавляющее большинство граждан РФ испытывают недоверие друг к другу. Как показал опрос ВЦИОМ, только 24% россиян считают, что окружающим можно доверять. В то же время, 73% россиян считают, что к окружающим нужно относиться с "осторожностью". Треть опрошенных уверены, что другие люди их обманут, если только представится такая возможность. Причем среди молодежи 18-24 лет эта доля достигает 45%.