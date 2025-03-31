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Наступление ВСУ на Белгородскую область: поддерживают ли украинцы

Каково отношение у украинцев к информации о новом наступлении ВСУ на Белгородскую область.

сегодня, 15:35
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Slava Kot

24 марта российские военные Telegram-каналы сообщили о вторжении украинских сил в Белгородскую область, а аналитики из Института изучения войны считают, что ВСУ совершают наступление на территории около 17 кв. км. Однако поддерживают ли украинцы новое наступление ВСУ на территорию России.

Наступление ВСУ на Белгородскую область: поддерживают ли украинцы

Наступление ВСУ. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса компании Active Group, подавляющее большинство украинцев поддерживают наступление ВСУ на Белгородскую область – 56,4%. 26,8% полностью считают такие действия украинской армии правильными, тогда как 29,6% в большей степени согласны с этим.

Неправильным наступление на Белгородскую область было названо 21,2% респондентов. 12,8% отметили, что в большей степени такие действия неправильны. Еще 8,4% полностью не поддерживают такой шаг.

Наступление ВСУ на Белгородскую область: поддерживают ли украинцы - фото 2

Отношение украинцев к наступлению ВСУ на Белгородскую область

Согласно данным Институт изучения войны, украинские войска продвинулись вглубь Белгородской области на 3-4 км и достигли центра поселения Демидовка. Военный эксперт полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что целью наступления ВСУ является не захват территорий, а создание буферной зоны. Это мнение поддерживает майор запаса НГУ Алексей Гетман, который заметил, что таким образом возникнет буферная зона, которая усложнит России совершить наступление на Сумскую область.

В Украине и России официально ситуацию о прорыве границы в Белгородской области не комментировали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по словам Зеленского, Россия готовит новое наступление на две области.

Также "Комментарии" писали о прогноземнардепа Костенко, когда именно Россия пойдет в новое наступление.



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