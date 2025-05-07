Наступление врага остановить не удается: фронт может обрушиться из-за ошибок командования

Российские захватчики продолжают наступать на Лиманском направлении, пытаясь повестью захватить господствующие высоты в районе села Новое, сообщает журналист Юрий Бутусов.

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По его словам, захват этого района позволит россиянам отрезать логистику на нашем плацдарме за Осколом, и тогда там не удержать ни Борову, ни Купянск.

При этом Бутуов утверждает, что наступление врага остановить не удается, хотя на направление начали постепенно опрокидывать дополнительные силы и средства.

По мнению журналиста, такая ситуация сложилась по нескольким причинам. Первая из них заключается в том, что очень слабые резервы и пополнения начали поступать не тогда, когда существовали боевые порядки принимающей на себя главный удар бригады, а тогда, когда в боях уже стерли почти всех опытных пехотинцев.

"То есть слишком мало и слишком поздно. Резервы вместо уплотнения боевых порядков и контратак вынуждены затыкать дыры во фронте, где нет людей", — подчеркнул Бтусов.

Вторая причина ситуации в том, что руководство ВСУ отказалось включить 66 бригаду в состав 3-го армейского корпуса, хотя она находится в центре боевых порядков корпуса. Это усугубляет управленческий хаос, добавил Бутусов.

Кроме того, по его словам, командование тактической группы и оперативно-тактической группировки войск на направлении делают все возможное, объективно информируют руководство страны об обстановке, но не получают необходимое количество сил, чтобы стабилизировать фронт.

По его словам, спасти жизнь бойцам можно. Для этого необходимо включить в состав 3-го корпуса 66 и вновь сформированной 156 бригады позволит создать единую организацию на тактическом и оперативном уровне, улучшить взаимодействие пехоты и дронов. Участок прорыва отдельными ротами не закрыть, нужно системные действия.

"Резервы и маршевые пополнения нужно выделять не тогда, когда во фронте появляется дыра, а когда фронт еще держится. Пополнение после базового курса подготовки должно получить минимум месяц на слаженность в составе боевой бригады", — подчеркнул Бутусов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне пошли в наступление.



