Наступление российских окупантов на Сумы: что известно о реальной угрозе городу

Силы противника, сосредоточенные в отдельных районах Сумщины, пока не имеют достаточного потенциала, чтобы совершить прорыв и захватить областной центр. Такую оценку ситуации дал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в комментарии Эспрессо.

Наступление армии РФ. Фото: УНИАН

"Конечно, это возможно только в одном случае — если мы отступим. Но этого не произойдет. Мы не дадим врагу никакого шанса. Тех сил, которые есть в распоряжении противника, явно недостаточно для успешного наступления на Сумы", — подчеркнул он.

По его словам, боевые действия на северо-востоке Украины ныне носят локальный характер. Речь идет о низкоинтенсивном противостоянии, которое ограничивается отдельными тактическими операциями.

Кроме того, на этом отрезке фронта часть боевых действий происходит в так называемой "серой зоне", которая охватывает территории у границы с Россией — в частности, в Курской и Белгородской областях.

"Не следует преувеличивать угрозу. Наши защитники уверенно контролируют ситуацию и не позволяют врагу продвинуться дальше. Все остается в пределах локальных столкновений", — отметил Грабский.

В то же время представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко недавно сообщил о росте активности российских сил после кратковременного "перемирия" на Пасху. Наибольшую активизацию фиксируют в Сумской и Харьковской областях.

По его словам, на Волчанском направлении противник действует малыми штурмовыми группами. Активность наблюдается в районах населенных пунктов Басовка и Журавка, входящих в Сумское направление.

Также он отметил, что обстрелы украинских позиций, в том числе пограничников, продолжались даже во время объявленного "перемирия".

Ранее портал "Комментарии" писал, что в ночь на 17 апреля в городе Шуя Ивановской области РФ беспилотники повторно атаковали место дисклокации 112-й гвардейской ракетной бригады. Именно эта бригада ударила смертоносной баллистикой по Сумам в Вербное воскресенье. Тогда погибли 35 мирных жителей.