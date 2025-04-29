logo

BTC/USD

94914.89

ETH/USD

1821.52

LTC/USD

86.36

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Наступление российских окупантов на Сумы: что известно о реальной угрозе городу
commentss НОВОСТИ Все новости

Наступление российских окупантов на Сумы: что известно о реальной угрозе городу

Захватчики не прекращали обстрелы приграничных территорий даже во время "перемирия"

сегодня, 11:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Силы противника, сосредоточенные в отдельных районах Сумщины, пока не имеют достаточного потенциала, чтобы совершить прорыв и захватить областной центр. Такую оценку ситуации дал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в комментарии Эспрессо.

Наступление российских окупантов на Сумы: что известно о реальной угрозе городу

Наступление армии РФ. Фото: УНИАН

"Конечно, это возможно только в одном случае — если мы отступим. Но этого не произойдет. Мы не дадим врагу никакого шанса. Тех сил, которые есть в распоряжении противника, явно недостаточно для успешного наступления на Сумы", — подчеркнул он.

По его словам, боевые действия на северо-востоке Украины ныне носят локальный характер. Речь идет о низкоинтенсивном противостоянии, которое ограничивается отдельными тактическими операциями.

Кроме того, на этом отрезке фронта часть боевых действий происходит в так называемой "серой зоне", которая охватывает территории у границы с Россией — в частности, в Курской и Белгородской областях.

"Не следует преувеличивать угрозу. Наши защитники уверенно контролируют ситуацию и не позволяют врагу продвинуться дальше. Все остается в пределах локальных столкновений", — отметил Грабский.

В то же время представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко недавно сообщил о росте активности российских сил после кратковременного "перемирия" на Пасху. Наибольшую активизацию фиксируют в Сумской и Харьковской областях.

По его словам, на Волчанском направлении противник действует малыми штурмовыми группами. Активность наблюдается в районах населенных пунктов Басовка и Журавка, входящих в Сумское направление.

Также он отметил, что обстрелы украинских позиций, в том числе пограничников, продолжались даже во время объявленного "перемирия".

Ранее портал "Комментарии" писал, что в ночь на 17 апреля в городе Шуя Ивановской области РФ беспилотники повторно атаковали место дисклокации 112-й гвардейской ракетной бригады. Именно эта бригада ударила смертоносной баллистикой по Сумам в Вербное воскресенье. Тогда погибли 35 мирных жителей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-kilkist-protivnika-shcho-die-v-okremikh-rayonakh-sumshchini-ne-zdatna-prorvatisya-do-sum-grabskiy
Теги:

Новости

Все новости