Наступление россиян провалилось: ВСУ отразили самый мощный штурм в Донецкой области

17 июня россияне начали масштабный штурм позиции ВСУ на Кураховском направлении в Донецкой области. На украинских защитников пошла тяжелая техника врага, но ее обнаружили и уничтожили.

ВСУ отразили масштабный штурм в Донецкой области (фото из открытых источников)

Как информируют Десантно-штурмовые войска ВС Украины в Telegram , наступление врага увидели в 4:00 утра. В то время операторы БПЛА зафиксировали первые три российских танка. Украинские защитники уничтожили один из танков, однако на наши позиции подвинули вражеские пехотинцы, поддерживаемые БМП и БТР.

Начала работать украинская артиллерия и БПЛА, поэтому десантники уничтожили еще 7 единиц техники российской оккупационной армии.

Этот вражеский штурм отразили. Украинские защитники говорят, что это была одна из больших попыток атаки врага в последнее время, однако она не закончилась успехом для них.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сырский сделал обнадеживающее заявление о ситуации с фронта. Российские захватчики продолжают атаковать позиции Сил обороны на Купянском, Покровском, Кураховском, Времивском направлениях. Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В частности, главком отметил, что противник на этих направлениях проводит активные наступательные действия разной интенсивности, пытаясь прорвать оборону украинских защитников и захватить важные участки местности или населенные пункты, которые влияют на устойчивость украинской обороны.

Главком отметил, что в настоящее время Россия понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от западных партнеров, в том числе и самолетов F-16, время будет играть в пользу Украины, а шансы РФ на успех будут уменьшаться.





