Наступление России усилится: генерал-лейтенант назвал место и дату

Генерал-лейтенант Сергей Наев поделился оценкой ситуации на фронте, в частности, относительно того, когда российские войска могут активизировать наступление, и хватает ли противнику техники и личного состава. В интервью ТСН он рассказал о планах врага.

Сергей Наев. Фото: УНН

Наев отметил, что российская армия намерена наступать там, где ей это удастся, и что в каждом направлении действуют разные подразделения, получившие конкретные задачи. Он также обратил внимание на приближающееся 9 мая, что может повлиять на активность врага.

"Противник постоянно наступает, используя разные тактики. Это могут быть пехотные группы, мотоциклеты, легковые автомобили, а когда нужно быстро перевезти много людей — бронетехника", — пояснил генерал-лейтенант.

Он также прокомментировал количество техники, которой владеет враг в его секторе. По его словам, хотя бронетехники во вражеских подразделениях не так много, противник способен собрать до 20 бронированных машин в колонну. Относительно пехоты, россияне постоянно пополняют свои ряды новыми солдатами из-за рекрутинга в России и их активно используют в боях.

Наев подчеркнул, что потеря техники врагом не останавливает его, ведь постоянно приходят новые поставки, а пополнения продолжают отправлять на фронт.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подтвердил, что российские войска начали новое наступление. По его словам, враг пытается продвинуться вглубь территории с целью полной оккупации Донецкой и Луганской областей, а также частей Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, россияне стремятся создать буферную зону в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Как уже писали "Комментарии", Россия продолжает свою стратегическую наступательную кампанию, ориентируясь на захват новых территорий. Об этом заявил командующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью интернет-изданию LB.