Российские войска пытаются развернуть наступательные действия на Сумщине, что повлекло за собой активные дискуссии относительно уровня и расположения фортификационных сооружений на границе этой области. Военный эксперт Сергей Грабский пояснил, что укрепления, строящиеся на расстоянии 20-25 км от границы, соответствуют стандартным военным нормам.

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По его словам, окопы не роют непосредственно вдоль государственной границы, поскольку это создает чрезмерный риск потерь и делает позиции слишком уязвимыми для врага.

Грабский подчеркнул, что на такой глубине расположена так называемая полоса обеспечения — зона предполья глубиной 7-12 км, где формируют условия для наблюдения за врагом, усложнение его движения и нанесение предупредительных ударов. Там, как правило, не создают сплошные линии обороны.

Решения о размещении фортификаций на определенном расстоянии принимаются на высшем уровне государства, а работы часто выполняют гражданские подрядчики. При этом ошибки в исполнении могут случаться из-за отсутствия опыта, который приобретается только в сложных условиях.

Также эксперт отметил, что война — это искусство обмана, и враг не должен знать о проблемах или точном расположении укреплений. Военное командование принимает решение по развертыванию инженерных сооружений исходя из имеющихся ресурсов и оперативных потребностей, учитывая ограниченность запасов материалов, таких как колючая проволока и противопехотные мины.

Как уже писали "Комментарии", на Сумском направлении в последнее время наблюдается определенное уменьшение вражеской активности, включая сокращение использования мото- и квадроциклов при попытке прорыва вглубь территории Украины. Об этом сообщил Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы во время эфира национального телемарафона.