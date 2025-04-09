Наступление России из Беларуси: когда будут известны настоящие планы Кремля

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Кречмаровская Наталия
Главком Александр Сырский заявил, что осенью Россия, вероятно, попытается наступать на территорию Украины из Белоруссии.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что такой риск существует, ведь под учениями, которые будут проводить в Беларуси осенью, можно замаскировать намерения наступления, как уже и делал враг. Однако сейчас паниковать не стоит.
По его словам, окончательно о намерениях России будет известно летом. Пока же о вторжении из Беларуси говорить нельзя. При этом Коваленко подчеркнул, что теоретически в планах врага может быть такой сценарий. Однако Александра Лукашенко может сдержать мнение Китая по этому поводу.
По его словам, пока неизвестно, поддержит ли такой план Путина Китай.
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин, как писал портал "Комментарии", усиливает давление на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
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