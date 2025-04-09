Наступление России из Беларуси: когда будут известны настоящие планы Кремля

Главком Александр Сырский заявил, что осенью Россия, вероятно, попытается наступать на территорию Украины из Белоруссии.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что такой риск существует, ведь под учениями, которые будут проводить в Беларуси осенью, можно замаскировать намерения наступления, как уже и делал враг. Однако сейчас паниковать не стоит.

"Что касается количества техники, которая будет задействована на учениях, относительно личного состава, зон проведения учений, маршрутов перемещения техники по Беларуси во время этих учений будет понятно заранее, есть ли риск для нашего приграничья непосредственно с Беларусью", — рассказал Коваленко.

По его словам, окончательно о намерениях России будет известно летом. Пока же о вторжении из Беларуси говорить нельзя. При этом Коваленко подчеркнул, что теоретически в планах врага может быть такой сценарий. Однако Александра Лукашенко может сдержать мнение Китая по этому поводу.

"Даже если россияне захотят и скажут: "Лукашенко делает то, что мы сказали, не факт, что он это сделает, если Китай будет против", — отметил руководитель ЦПД СНБО.

По его словам, пока неизвестно, поддержит ли такой план Путина Китай.

"Даже геополитически говорить, что снова территория Беларуси будет использована для наступления на Украину немного рано, летом все увидим. Однако очень хочется верить, что к тому времени им уже нечем будет воевать благодаря падению цен на нефть и работе наших беспилотников", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин, как писал портал "Комментарии", усиливает давление на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.



