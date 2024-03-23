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Наступление РФ: враг захватил новые территории в районе Авдеевки

Оккупанты продвинулись в районе Авдеевки

сегодня, 00:24
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики продвинулись и захватили новые территории в окрестностях населенных пунктов Тоненьке и Бердичи в районе оккупированного города Авдеевка Донецкой области.

Наступление РФ: враг захватил новые территории в районе Авдеевки

Россияне продолжают наступление. Фото из открытых источников

Соответствующую информацию обнародовал Telegram-канал "Deep State", который в ежедневном режиме отслеживает изменения на карте боев с российской армией.

По информации "Deep State", тяжелые бои с оккупантами также продолжаются в Ивановском, Георгиевке, Семеновке и Роботином.

Как известно, в России неизвестные люди в камуфляже открыли огонь в концертном зале "Крокус сети холла", который находится на северо-западе Москвы. В результате теракта погибли по меньшей мере 40 человек и более 100 получили ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на третьем году войны украинские власти столкнулись с серьезным кадровым кризисом и кризисом политического управления, считает политический эксперт Константин Матвиенко. Эксперт убежден, что в действующем парламенте можно еще сформировать коалицию народного доверия, которая подготовит правительственную программу, подпишет коалиционное соглашение и сформулирует видение политического будущего Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что опыт войн 20 века свидетельствует о том, что молодые люди должны участвовать в боевых действиях, заявил заместитель Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По его мнению, 27 лет – абсолютно неадекватный возраст мобилизации, который нужно изменить. Он отметил, что после войны у молодежи будет достаточно опыта, амбиций, сил и моральных прав, чтобы брать на себя ответственность за руководство государством.



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Источник: https://t.me/DeepStateUA/19097
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