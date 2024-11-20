В 2024 году Россия завоевала почти в шесть раз большую территорию, чем в прошлом году. Враг продвигается к ключевым украинским логистическим узлам на востоке Донбасса.

РФ продолжает наступать на Донбассе. Фото из открытых источников

По данным ISW, в этом году армия РФ оккупировала около 2700 кв. км украинской территории, тогда как за весь 2023 год – 465 кв.

Исследовательница в области обороны из Королевского колледжа Лондона доктор Марина Мирон в разговоре с BBC заявила, что украинский восточный фронт может рухнуть, если Россия продолжит наступать нынешними темпами.

Она сказала, что продвижение России обеспечило ей более сильную позицию на переговорах накануне прихода к власти в США команды Дональда Трампа.

"То, что Россия контролирует сейчас, дает им определенное преимущество. Если дело дойдет до переговоров, я уверена, что, как подчеркивает российская сторона, мы сделаем это исходя из конфигурации поля боя. чем у украинцев", – резюмировала Марина Мирон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что количество военнослужащих из Северной Кореи на территории России может вырасти до 100 тысяч человек. Их постепенно будут привлекать к участию в войне против Украины. Соответствующее заявление в онлайн-обращении к Европейскому парламенту сделал президент Украины Владимир Зеленский. "Сейчас Путин подтянул к границам Украины 11 тысяч северокорейских солдат. Этот контингент может вырасти до 100 тысяч человек", — заявил украинский президент.



Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в городе Курахово Донецкой области бои с российскими оккупантами иногда происходят в центральных районах города, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Бои в Курахово кое-где доходят до центральных районов города. Частично россиян удается отбрасывать оттуда, но они начинают новые накаты", — рассказал офицер.