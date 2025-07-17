logo

BTC/USD

118376

ETH/USD

3448.58

USD/UAH

41.81

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Наступление РФ становится "зоной смерти": на Западе раскрыли уникальное изобретение ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Наступление РФ становится "зоной смерти": на Западе раскрыли уникальное изобретение ВСУ

Сейчас российские войска не способны быстро наступать, поскольку их техника мгновенно выявляется и уничтожается украинскими силами.

17 июля 2025, 10:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Дроны производятся в большом количестве во время войны в Украине, ведь они недороги, эффективны и являются одной из ключевых причин, почему Украина уверена в способности сдержать российское наступление в этом году и в будущем, сообщает Reuters.

Наступление РФ становится "зоной смерти": на Западе раскрыли уникальное изобретение ВСУ

Фото: скриншот

Украинские военные описывают район около 10 км вдоль линии фронта, где активны дроны, как "зона смерти", потому что беспилотники обеих сторон быстро обнаруживают и уничтожают цели.

Два украинских командира рассказали Reuters, что война стала конфликтом с наибольшим количеством дронов в истории, что подорвало традиционное превосходство России в количестве войск, артиллерии и танков.

Большая техника, работающая вблизи фронта, теперь становится легкой мишенью, поэтому оккупанты больше не могут продвигаться так быстро, как в 2022 году.

"Враг видит вас полностью — куда бы вы ни ехали и на чем", — говорит Александр Дмитриев, основатель системы "OCHI", которая объединяет видео с более чем 15 000 украинских дронов на передовой.

Поэтому Россия изменила тактику, атакуя малыми группами по 5–6 человек, двигаясь пешком, на мотоциклах или квадроциклах, чтобы выявлять позиции ВСУ.

На фоне заявлений Трампа о поставках Украине военной помощи, оплачиваемой Европой, источники Reuters уверены, что ВСУ смогут продолжать оборону даже без прямых поставок оружия из США.

Как уже писали "Комментарии", спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выступил с заявлением, фактически противоречащим позиции Дональда Трампа по делу Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает The Telegraph 16 июля. Джонсон призвал к полному раскрытию документов, связанных с секс-скандалом и так называемыми "списками Эпштейна", хотя администрация Трампа недавно начала отрицать сам факт их существования.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости