Наступление РФ на Покровском направлении: враг приблизился к еще одному городу

Российские захватчики продолжают наступать на Покровском направлении и все ближе подбираются к городу Селидово.



Россияне продолжают наступать на Покровск. Фото из открытых источников

Как сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", враг приблизился к Селидову с юга и может создать большую угрозу ВСУ в городе.

"Армия РФ продвинулась на юге и укрепилась в посадках. Прямо оттуда 1-1,5 км до города, создающего большую угрозу для защитников Селидового", — сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алексом".

Он также не исключает, что российские захватчики попытаются параллельно давить к северу и востоку от Селидового, чтобы попытаться зайти в город. По его словам, ситуация в этом районе напряженная.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина не пойдет на компромиссы по территориальной целостности и суверенитету. "Нужно стремиться к полной ответственности России и восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым, а не территориальные компромиссы. В противном случае это будет отложенная война. Европа не может себе позволить иметь серые зоны или замороженные конфликты", – заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что 1 октября Иран запустил по Израилю 180 ракет, сообщил спикер Армии обороны Израиля. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал атаку Ирана неэффективной. Он заявил, что в Израиле нет погибших в результате вражеской ракетной атаки. В Белом доме также заявили, что корабли ВМС США участвовали в отражении иранской атаки.