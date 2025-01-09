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Наступление РФ на Покровск: как изменилась тактика врага

Россияне продолжают наступательные действия в районе города

сегодня, 00:40
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Марьян Ощановский

Российские захватчики почти не используют военную технику на Покровском направлении, однако продолжают продвигаться, заявил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Наступление РФ на Покровск: как изменилась тактика врага

РФ наступает на Покровск. Фото из открытых источников

"В последние дни на Покровском направлении враг продолжает штурмовые действия преимущественно пехотой. Враг штурмует группами по 2-3 человека, но практически без привлечения техники", — сообщил военный "Алекс".

Офицер ВСУ рассказал, что за трое суток было замечено два танка противника, которые завозили пехоту в количестве 8-10 человек.

"Оба танка повреждены. Также враг задействовал мотоциклы, уничтоженные вместе с пехотой", — рассказал он.

По его словам, из-за нехватки в ВСУ сил и средств для полного уничтожения личного состава противника, он продолжает двигаться вперед и захватывает новые территории.

"Новоеелизаветовка оккупирована врагом. 80% Нововасиловки уже под контролем противника", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по состоянию на конец суток 6 января в пределах города Курахово и окрестностях ТЭС еще было определенное количество наблюдательных пунктов ВСУ, но глобально это уже не влияет на контроль города россиянами, пишет военный паблик Deep State. По информации Deep State, россияне уже опрокидывают часть подразделений на участок фронта возле Мирнограда, где они планируют нарастить количество атак. Паблик отмечает, что контроль над Кураховым дает армии РФ много преимуществ для развития наступательных действий.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов встретиться с ним. При этом Трамп сказал, что не намерен встречаться с Путиным до своей инаугурации. "Я не могу вам этого сказать о планах по встрече. Однако я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не считаю уместным делать это до 20 января", — подчеркнул он.



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Источник: https://t.me/officer_alex33/4657
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