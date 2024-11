Наступление РФ на Курщине: враг несет потери без существенных продвижений

Активность российских захватчиков в Курской области стабильно высока, сообщил военнослужащий 24-й ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

РФ активизировалась в Курской области. Фото из открытых источников

Военный рассказал, что во время штурмовых действий на Курщине россияне регулярно применяют технику и несут значительные потери. При этом, отметил он, оккупанты не имеют существенных продвижений и успехов, несмотря на приложенные значительных усилий.

По его оценкам, ситуация на Курском направлении стабильна, так как враг не способен изменить ход событий в свою пользу.

"Благодаря слаженной и неустанной работе наших подразделений, Курское направление можно считать одним из стабильных направлений фронта", — подытожил Станислав Бунятов.

