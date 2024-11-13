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Наступление РФ на Курщине: враг несет потери без существенных продвижений

Россияне несут значительные потери в Курской области

13 ноября 2024, 22:15
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Марьян Ощановский

Активность российских захватчиков в Курской области стабильно высока, сообщил военнослужащий 24-й ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

Наступление РФ на Курщине: враг несет потери без существенных продвижений

РФ активизировалась в Курской области. Фото из открытых источников

Военный рассказал, что во время штурмовых действий на Курщине россияне регулярно применяют технику и несут значительные потери. При этом, отметил он, оккупанты не имеют существенных продвижений и успехов, несмотря на приложенные значительных усилий.

По его оценкам, ситуация на Курском направлении стабильна, так как враг не способен изменить ход событий в свою пользу.

"Благодаря слаженной и неустанной работе наших подразделений, Курское направление можно считать одним из стабильных направлений фронта", — подытожил Станислав Бунятов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что от президента Украины Владимира Зеленского скрывают информацию о реальном положении дел на фронте. Собеседник издания заявил, что руководство украинской армии цензурирует негативные новости, чтобы не раздувать панику в тылу. В частности, сообщил источник, даже Зеленский не проинформирован о реальном положении дел на фронте.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в октябре 2022 года Великобритания готовилась к применению ядерного оружия Россией против Украины. Как сообщает издание Sky News, бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в своей книге "Неожиданно" (Out of the Blue) рассказывает, что российский диктатор Владимир Путин был настолько близок к запуску ядерного оружия по Украине в октябре 2022 года, что британское правительство провело экстренные совещания для обсуждения возможных последствий удара для Великобритании.



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Источник: https://t.me/stanislav_osman/7556
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