Наступление РФ на Харьковщине: военный назвал две цели атак враг

Страна-агрессор РФ не планирует захватить Харьков, активизируя свое наступление в Харьковской области. Оккупанты направлены на минимальную и максимальную цель во время этого нашествия, и минимального они уже добились.

Наступление РФ в Харьковской области (фото из открытых источников)

Об этом сказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий во время эфира Radio NV . Он утверждает, что штурм россиян на севере Харьковской области — не разведка боем — это полноценное наступление.

"Для разведки боем не собирают 50 тысяч группировки. Это однозначно полноценное наступление, оно сразу так планировалось. У него есть программа минимум, есть программа максимум", – сказал Дикий.

Как продолжил Дикий, у захватчиков задача максимум – не захватить Харькова, а выйти на позицию, позволяющую вражеской артиллерии наносить удары по городу.

Военный говорит, что враг понимает, каково для Украины сейчас "главное слабое место – это нехватка резервов, бойцов".

"Они это знают и для них в этой ситуации очень мудро продлить фронт еще на пару сотен километров и заставить нас перебрасывать туда боеспособные части, которые в результате не доедут до Временного Яра, которые в результате не доедут до Покровска или Курахово, где сейчас проходят главные бои. И эту программу минимум они, надо отдать должное, выдержали", – отметил эксперт.

"А вот выйти на те позиции, с которых мы их поперли в 2022 году и с которых можно кошмарить город [Харьков] ствольной артиллерией и "Градами", – такая задача у них стоит. Это их программа максимум, и они ее пытаются вытеснить. И , честно говоря, нет гарантий, что они этого не добьются", – заключил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Британии спрогнозировали, отразит ли Украина наступление России на Харьковщине. Задержание поступления западной помощи в Украину дало РФ окно возможностей для реализации нового наступления в Харьковской области. Но Украина сможет его отразить.