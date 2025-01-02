На восточном фронте ситуация остается крайне сложной и напряженной, однако на отдельных участках наступление армии РФ затормозило, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ наступает на Донбассе. Фото из открытых источников

"Противник активно давит на Покровском направлении, теряя ежедневно "200-ми" по меньшей мере по взводу", – сообщил военный "Алекс".

Офицер ВСУ рассказал, что на Кураховском направлении украинские бойцы более или менее выровняли ситуацию, кроме обстановки вокруг самого города Курахово.

По его словам, в районе Великой Новоселки продвижение противника также затормозило.

"Отмечу, что "продвижение застопорилось" — это результат тяжелой работы подразделений Сил обороны Украины, иногда работающих за пределом возможностей", — добавил он.

Как известно, из многих вновь бригад ВСУ массово убегают военнослужащие, которых без боевого опыта отправляют на трудные направления, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому заключенные, подписавшие контракт с российским министерством обороны, не будут получать единовременные выплаты. Российской Федерации, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы в ВС РФ отбывали наказание в размере лишение свободы", — сказано в постановлении правительства РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики полностью оккупировали поселок Шевченко, который находится к северу от города Курахово в Покровском районе, сообщил военнослужащий с позывным "Мучной". что россияне уже перерезали логистические пути в ТЭС и Трубный завод. южнее города и пытается зайти в тыл Янтарном.

