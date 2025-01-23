logo

BTC/USD

101465.70

ETH/USD

3197.02

LTC/USD

111.64

USD/UAH

42.30

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Наступление РФ на Днепропетровщину: офицер ВСУ оценил перспективу реализации плана агрессора
commentss НОВОСТИ Все новости

Наступление РФ на Днепропетровщину: офицер ВСУ оценил перспективу реализации плана агрессора

Сергей Цехоцкий также сообщил, что в Покровском направлении наблюдается наибольшая концентрация российских войск.

сегодня, 13:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Офицер Вооруженных Сил Украины Сергей Цехоцкий считает, что российские войска планируют выйти на административную границу Днепропетровской области, но продвигаться дальше вглубь региона им не хватает сил и ресурсов.

Наступление РФ на Днепропетровщину: офицер ВСУ оценил перспективу реализации плана агрессора

Вооруженные силы Украины. Фото: 24 Канал

"На данный момент россияне намерены дойти до админграницы Днепропетровщины", — отметил он.

Цехоцкий воздерживается от прогнозов по дальнейшему продвижению врага вглубь области, подчеркивая, что у российских войск нет достаточной мощности для реализации таких планов.

"Их ключевая цель сейчас — установить контроль над административными границами Донецкой и Луганской областей. В этом контексте взятие Покровска играет значительную роль", — добавил он.

Офицер также сообщил, что на Покровском направлении наблюдается наибольшая концентрация российских войск.

Цехоцкий предположил, что российские силы могут попытаться обойти Покровск с севера через Межевскую общину в Днепропетровской области. Кроме того, по его словам, в последнее время российские войска активизировались восточнее Покровска, в частности в районах Воздвиженки и Елизаветовки.

"Смогут ли они окружить Покровск, создав так называемые клешни, пока предсказать сложно", — отметил он.

По его словам, стратегической целью россиян также контроль над трассой Павлоград-Покровск, чтобы перерезать пути эвакуации, поставок продуктов и военной техники.

"Это действительно важное направление, но существуют другие логистические пути, так что трагедии из этого делать не стоит. Они пытаются создать большое кольцо от Краматорска до Покровска", — пояснил офицер.

Поселок Межова — ближайший крупный населенный пункт в Покровском направлении в Днепропетровской области. От него до линии фронта — менее 20 километров.

"Комментарии" уже писали, что активная фаза войны между Россией и Украиной может завершиться в 2025 году , но для обеспечения долговременной безопасности Украина нуждается в реальных действиях. .



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://suspilne.media/dnipro/931321-u-nih-nemae-sil-zajti-vglib-oblasti-oficer-zsu-pro-nastup-rf-na-pokrovskomu-napramku/
Теги:

Новости

Все новости