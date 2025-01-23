Наступление РФ на Днепропетровщину: офицер ВСУ оценил перспективу реализации плана агрессора

Офицер Вооруженных Сил Украины Сергей Цехоцкий считает, что российские войска планируют выйти на административную границу Днепропетровской области, но продвигаться дальше вглубь региона им не хватает сил и ресурсов.

Вооруженные силы Украины. Фото: 24 Канал

"На данный момент россияне намерены дойти до админграницы Днепропетровщины", — отметил он.

Цехоцкий воздерживается от прогнозов по дальнейшему продвижению врага вглубь области, подчеркивая, что у российских войск нет достаточной мощности для реализации таких планов.

"Их ключевая цель сейчас — установить контроль над административными границами Донецкой и Луганской областей. В этом контексте взятие Покровска играет значительную роль", — добавил он.

Офицер также сообщил, что на Покровском направлении наблюдается наибольшая концентрация российских войск.

Цехоцкий предположил, что российские силы могут попытаться обойти Покровск с севера через Межевскую общину в Днепропетровской области. Кроме того, по его словам, в последнее время российские войска активизировались восточнее Покровска, в частности в районах Воздвиженки и Елизаветовки.

"Смогут ли они окружить Покровск, создав так называемые клешни, пока предсказать сложно", — отметил он.

По его словам, стратегической целью россиян также контроль над трассой Павлоград-Покровск, чтобы перерезать пути эвакуации, поставок продуктов и военной техники.

"Это действительно важное направление, но существуют другие логистические пути, так что трагедии из этого делать не стоит. Они пытаются создать большое кольцо от Краматорска до Покровска", — пояснил офицер.

Поселок Межова — ближайший крупный населенный пункт в Покровском направлении в Днепропетровской области. От него до линии фронта — менее 20 километров.

"Комментарии" уже писали, что активная фаза войны между Россией и Украиной может завершиться в 2025 году , но для обеспечения долговременной безопасности Украина нуждается в реальных действиях. .